AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha incontrato i veterani in occasione dell’80° anniversario del D-Day in Normandia, in Francia, il 6 giugno, e un incontro ha suscitato una standing ovation e una discussione su chi sia il vero eroe.

Zelensky è stato presentato a un anziano ex militare americano dal primo ministro canadese Justin Trudeau. Mentre il veterano andava a baciargli la mano, il presidente ucraino invece lo ha abbracciato.

“Sei il salvatore del popolo”, gli ha detto il veterano in scene trasmesse dal canale televisivo francese LCI. “No, no, hai salvato l’Europa”, ha risposto Zelensky.

Mentre la coppia posava per una fotografia, l’incontro è stato trasmesso sugli schermi della sede, spingendo il pubblico a fare loro una standing ovation. “Sei il nostro eroe”, ha detto il veterano. “No, tu sei il nostro eroe”, ha insistito Zelensky. Dopo ulteriori strette di mano, il veterano ha detto: “Prego per te”.

In un discorso di ieri, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riaffermato il sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro un “tiranno intenzionato a dominare”.

Parlando davanti a 180 veterani della Seconda Guerra Mondiale, Biden ha collegato la lotta contro il fascismo della Germania nazista con quella di Kiev contro la Russia.

“Conosciamo le forze oscure contro cui questi eroi hanno combattuto 80 anni fa; non svaniscono mai. L’aggressività e l’avidità, il desiderio di dominare e controllare, di cambiare i confini con la forza: sono cose perenni. La lotta tra la dittatura e la libertà sono infinite.”