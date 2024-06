Normandia. I veterani del D-Day su sedia a rotelle sul palco del cimitero americano. L’incontro con Biden

AgenPress – Sebbene molti non siano in grado di marciare in questi giorni, i veterani sono stati spinti attraverso il sito che era iniziato come un campo di battaglia e trasformato in un cimitero commemorativo per i loro ex colleghi.

Jake Larson, un americano di 101 anni meglio conosciuto sui social media con il nome di “Papa Jake”, ha detto a NBC News che “stava rivivendo il D-Day”.

Uno dopo l’altro, i veterani su sedia a rotelle sono arrivati sul palco del cimitero americano sopra il sito di sbarco di Omaha Beach dove le truppe statunitensi sbarcarono 80 anni fa sotto il fuoco tedesco.

Una grande folla di visitatori è rimasta in piedi ad applaudire durante tutta la processione, mentre gli ufficiali in uniforme portavano i veterani ai loro posti sul palco. Un veterano ha strappato una risata alla folla quando sembrava fare il gesto di “telefonami” con la mano. Un altro guardò la folla e fece il saluto.

Le bandiere francesi e americane sventolano in una brezza fresca. Si sente una musica cupa, interrotta a un certo punto mentre gli aerei da combattimento volavano sopra in formazione.

La storia del D-Day parla spesso degli uomini che combatterono sulle spiagge e sui campi della Normandia. Spesso trascurato è il ruolo svolto dalle donne lontano dal fronte.

Una di loro è Jeanne Gibson, 98 anni, una “Rosie the Riveter” che aveva 18 anni nel 1944 e lavorava come saldatrice costruendo cacciatorpediniere in un cantiere navale a Seattle.

Ha detto che era contenta che le donne stessero finalmente ottenendo il riconoscimento che meritavano per i loro cruciali sforzi bellici, ma dopo un ritardo troppo lungo.

“Ci sono state sfilate e ogni sorta di cose per gli uomini, ma niente per le donne”, ha detto al cimitero americano in Normandia, dove prenderà parte alla cerimonia. “Quindi quest’anno è stato meraviglioso.”

Nata nel Nord Dakota e ora residente a Pinole, in California, le è stato insegnato a saldare in sole due settimane. Ha detto che il suo contributo “mi rende orgogliosa, ma non voglio che accada di nuovo”.

Il presidente Biden ha parlato con i veterani americani durante una cerimonia al cimitero americano di Colleville-sur-Mer.

Il presidente Macron ha consegnato la più alta onorificenza francese, la Legion d’Onore, ai veterani americani, i quali si sono alzati, alcuni assistiti, per ricevere l’onore. Donnie Edwards, il fondatore della Best Defense Foundation ed ex linebacker dei Kansas City Chiefs, sta aiutando i veterani ad alzarsi dalle loro sedie a rotelle.