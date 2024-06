Normandia. Biden: impensabile inchinarsi ai dittatori come Putin. Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino

AgenPress – “Inchinarsi ai dittatori è semplicemente impensabile. Farlo significherebbe dimenticare ciò che è accaduto su queste spiagge sacre. Non dimenticheremo.

“La storia ci dice che la libertà non è gratuita. Se vuoi conoscere il prezzo della libertà, vieni in Normandia e guarda. Andate negli altri cimiteri d’ Europa dove riposano i nostri eroi caduti. Torna a casa ad Arlington. Ricorda che il prezzo di una tirannia incontrollata è il sangue dei giovani e dei coraggiosi. Nella loro generazione, nell’ora della prova, le forze alleate durante il D-Day hanno fatto il loro dovere. Ora la domanda per noi è: nell’ora della prova, faremo del nostro?

“Dobbiamo chiederci se resisteremo al male, alla brutalità schiacciante. Sosterremo la libertà, difenderemo la democrazia? Resteremo uniti? La mia risposta è sì e non può che essere sì”.

“In memoria di coloro che hanno combattuto qui, sono morti qui, hanno letteralmente salvato il mondo qui – siamo degni del loro sacrificio. Cerchiamo di essere la generazione di cui la storia scriverà tra 10, 20, 50, 80 anni da oggi. Lasciatelo dire: quando è arrivato il momento, abbiamo incontrato il momento e siamo rimasti forti”.

“Gli uomini che hanno combattuto qui sono diventati eroi, non perché fossero i più forti, o i più duri o i più feroci – anche se lo erano – ma perché è stata affidata loro una missione audace, sapendo che la probabilità di morire era reale. Ma lo hanno fatto comunque. Sapevano al di là di ogni dubbio che ci sono cose per cui vale la pena combattere e morire: vale la libertà, vale la democrazia, vale l’America, vale il mondo. Allora, ora e sempre.

“L’ora era quasi giunta. Lunedì 5 giugno 1944. Il malvagio Terzo Reich aveva devastato il mondo. La Germania nazista aveva soggiogato le nazioni un tempo libere dell’Europa attraverso la forza bruta, le bugie e un’ideologia distorta.

Milioni di ebrei furono coinvolti nell’Olocausto. Milioni di altre persone furono uccise da bombe, proiettili e guerre sanguinose. Hitler e quelli con lui pensavano che le democrazie fossero deboli e che il futuro appartenesse ai dittatori. Qui, sulla costa della Normandia, si svolgerà la battaglia tra libertà e tirannia”.

“Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto” all’Ucraina. Per quanto riguarda l’autorizzazione concessa a Kiev per usare armi americane in Russia, il presidente americano ha spiegato: “Non stiamo parlando di fornire all’Ucraina armi per colpire Mosca e il Cremlino. Le armi sono autorizzate a colpire vicino al confine”.

Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino. Le armi americane all’Ucraina “sono autorizzate a essere usate vicino al confine. Non stiamo autorizzando a colpire 200 miglia all’interno della Russia, non stiamo autorizzando attacchi a Mosca e al Cremlino”.