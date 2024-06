L’astronave Space X Starliner con a bordo in sicurezza 2 astronauti, ha attraccato la Stazione Spaziale Internazionale

AgenPress – La nuova capsula Starliner e un equipaggio inaugurale della NASA composto da due membri hanno attraccato in sicurezza alla Stazione Spaziale Internazionale affrontando un test chiave per dimostrare l’idoneità al volo della nave e rafforzare la concorrenza di Boeing con SpaceX di Elon Musk.

L’appuntamento è stato raggiunto nonostante una precedente perdita di diversi propulsori a getto di controllo della guida, alcuni dei quali a causa di una perdita di elio nella propulsione, che secondo la NASA e la Boeing non dovrebbe compromettere la missione.

Durante il volo, Wilmore e Williams hanno eseguito con successo dimostrazioni di pilotaggio manuale dello Starliner e hanno completato un periodo di sonno. Prima che l’equipaggio dormisse, le squadre di missione hanno identificato tre perdite di elio nella navicella. Uno di questi è stato discusso in precedenza prima del volo insieme a un piano di gestione, e gli altri due si sono verificati quando la navicella è arrivata in orbita. Per monitorare e gestire queste perdite, i tre collettori dell’elio sono stati chiusi in volo durante il periodo di sonno dell’equipaggio e sono stati tutti riaperti prima delle operazioni di rendezvous e attracco. Dopo l’attracco, tutti i collettori dello Starliner verranno chiusi secondo i piani normali.

La missione Starliner della Boeing è attraccata in sicurezza alla Stazione Spaziale Internazionale dopo aver risolto i nuovi problemi emersi durante la notte e giovedì durante il viaggio verso il laboratorio in orbita.

Il CST-100 Starliner, con a bordo gli astronauti Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams, è arrivato sulla piattaforma orbitante dopo un volo di quasi 27 ore dopo il suo lancio dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida.

L’avvicinamento finale della navicella alla ISS e l’attracco, dopo un breve intervallo in cui Wilmore controllava manualmente la capsula, è stato mostrato in un webcast della NASA.

Si è agganciato autonomamente alla ISS mentre entrambi erano in orbita per circa 250 miglia (400 km) sopra l’Oceano Indiano meridionale alle 13:34 EDT (17:34 GMT), mentre i due veicoli volavano intorno al globo in tandem a circa 17.500 miglia (28.160 km). ) all’ora.

“È bello essere attaccati alla grande città nel cielo”, ha comunicato via radio Wilmore al centro di controllo della missione a Houston poco dopo l’attracco.

I piani prevedono che Wilmore e Williams rimangano a bordo della stazione per circa otto giorni, quindi partano con un volo di ritorno che porterà Starliner in un focoso rientro attraverso l’atmosfera terrestre e terminerà con un atterraggio assistito da paracadute e airbag nel deserto sudoccidentale degli Stati Uniti. la prima volta per una missione della NASA con equipaggio.

Nell’ambito del Boeing Crew Flight Test della NASA, gli astronauti sono decollati mercoledì alle 10:52 EDT su un razzo Atlas V della ULA (United Launch Alliance) dallo Space Launch Complex-41 presso la stazione spaziale delle forze spaziali di Cape Canaveral in Florida. -test finale del sistema Starliner.

“Due audaci astronauti della NASA sono sulla buona strada per questo storico primo volo di prova di un nuovissimo veicolo spaziale”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Lo Starliner della Boeing segna un nuovo capitolo dell’esplorazione americana. Il volo spaziale umano è un compito ardito, ma è per questo che vale la pena farlo. È un momento entusiasmante per la NASA, per i nostri partner commerciali e per il futuro dell’esplorazione. Forza Starliner, forza Butch e Suni!”

Nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA , il test di volo aiuterà a convalidare il sistema di trasporto, la rampa di lancio, il razzo, la navicella spaziale, le capacità operative in orbita e il ritorno sulla Terra con gli astronauti a bordo mentre l’agenzia si prepara a certificare Starliner per missioni di rotazione verso il pianeta. stazione Spaziale. Starliner aveva precedentemente effettuato due voli orbitali senza equipaggio, incluso un test da e per la stazione spaziale, insieme a una dimostrazione di interruzione del volo.

“Con il lancio dello Starliner, la separazione dal razzo e l’arrivo in orbita, il Crew Flight Test di Boeing è sulla buona strada”, ha affermato Mark Nappi, vicepresidente e program manager del Commercial Crew Program di Boeing. “Tutti sono concentrati nel dare a Suni e Butch una guida sicura e confortevole e nell’eseguire una missione di prova di successo dall’inizio alla fine.”

“L’equipaggio di volo dello Starliner rappresenta oltre un decennio di lavoro da parte del Commercial Crew Program e dei nostri partner Boeing e ULA”, ha affermato Steve Stich, manager del Commercial Crew Program, presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. “Per molti di noi, questo è un momento determinante per la carriera che porta a una nuova capacità di trasporto dell’equipaggio per la nostra agenzia e la nostra nazione. Faremo un passo alla volta, mettendo alla prova la Starliner e rimanendo vigili finché Butch e Suni non atterreranno sani e salvi sulla Terra al termine di questo volo di prova.