Zelensky arriva in Qatar per discutere con lo sceicco Al Thani del ritorno dei bambini ucraini rapiti dai russi

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato in Qatar per incontrare lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

Il Qatar ha agito da mediatore tra Kiev e Mosca per riportare indietro i bambini ucraini detenuti illegalmente dalla Russia. Secondo il database Children of War, dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, è stato confermato che oltre 19.500 bambini sono stati rapiti dalla Russia, e meno di 400 di loro sono stati riportati a casa .

Ucraina e Qatar discuteranno della continuazione di questo lavoro sia nell’ambito della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini sia nel prossimo vertice globale sulla pace in Svizzera, ha detto Zelensky.

Altri argomenti da discutere al vertice includeranno la possibilità di uno scambio di prigionieri tutti per tutti , l’energia e la sicurezza nucleare, oltre alla libera navigazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Oltre 100 Stati e organizzazioni internazionali hanno già confermato la loro partecipazione all’evento.

“Il Qatar ha preso parte attiva alla preparazione del vertice di pace e dovrebbe diventare una delle voci del Medio Oriente per il ritorno delle persone e per la sicurezza alimentare, nucleare ed energetica globale”, ha affermato Zelensky.

Ha osservato che il Qatar ha preso parte attiva alla preparazione del vertice di pace e "dovrebbe diventare una delle voci del Medio Oriente per il ritorno delle persone a casa, per il cibo globale e per la sicurezza nucleare ed energetica".

I due leader discuteranno anche di una serie di questioni economiche e di sicurezza bilaterali, ha detto il presidente dell’Ucraina.

Secondo i media, Zelensky avrebbe anche intenzione di visitare l’Arabia Saudita per mobilitare il sostegno al vertice di pace. Il Paese ha anche svolto un ruolo importante nella negoziazione degli scambi di prigionieri con la Russia, consentendo all’Ucraina di realizzare un importante scambio che coinvolgerà quasi 300 persone nel settembre 2022.

Allo stesso tempo, l’Arabia Saudita ha mantenuto stretti legami economici con la Russia , che si sono rafforzati dopo l’inizio della guerra su vasta scala, e secondo quanto riferito non prevede di essere presente al vertice di pace dell’Ucraina.