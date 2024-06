Meloni in Albania. Italia e Albania sono storicamente Nazioni amiche, sono storicamente Nazioni abituate a lavorare e a collaborare insieme

AgenPress. Voglio dire che sono contenta di essere qui, che sono contenta di avere questa occasione, che sono contenta di aver con il Primo Ministro Edi Rama avuto l’occasione di verificare lo stato d’attuazione delle strutture che erano previste dal Protocollo d’Intesa tra Italia e Albania, che i nostri governi hanno sottoscritto sette mesi fa per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Voglio dire che, chiaramente, come si evince molto bene dalle parole del Primo Ministro Edi Rama, Italia e Albania sono storicamente Nazioni amiche, sono storicamente Nazioni abituate a lavorare e a collaborare insieme. E voglio ringraziare ancora una volta il Primo Ministro Rama, tutto il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto all’Italia, per aver stretto con noi un Accordo che io considero un Accordo di grande respiro europeo.