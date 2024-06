Meloni in Albania. Anche nei giorni dell’emergenza Covid il Governo albanese con coraggio inviò 30, tra medici e infermieri, in Lombardia

AgenPress. Nei giorni più drammatici dell’emergenza Covid il Governo albanese con generosità e con coraggio inviò 30, tra medici e infermieri, in Lombardia, epicentro del contagio.

Anche in quell’occasione, come in tutte le precedenti, il Primo Ministro Rama fu lodato, fu ringraziato. Uno dei principali quotidiani italiani titolò allora “la favola bella del Premier Rama, per lui elogio bipartisan della politica italiana”; quello stesso quotidiano oggi lo definisce spregiudicato, perché per molti il punto di vista è cambiato quando il Governo ha deciso di continuare questa collaborazione anche con il nuovo Governo italiano, come aveva fatto almeno con i cinque Governi precedenti, ma insomma per quello che sono stato in grado di ricostruire.

Voglio dire al Primo Ministro Rama, se lo può consolare, che il bersaglio in realtà non è lui e che gli italiani capiscono, sono riconoscenti, sono riconoscenti al Governo, sono riconoscenti al popolo albanese per questo altro sforzo importante di amicizia che sta facendo per darci una mano.