Meloni in Albania. Abbiamo assistito in questi mesi a una durissima campagna denigratoria del Governo albanese

AgenPress. Al Primo Ministro Rama, al popolo albanese voglio anche rinnovare tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza, la vicinanza del Governo italiano, del popolo italiano, per gli attacchi che hanno ricevuto in questi mesi, da quando cioè hanno deciso di offrire, anche con questo Governo, la loro collaborazione all’Italia.

Noi abbiamo assistito in questi mesi a una durissima campagna denigratoria del Governo albanese, della Nazione nel suo complesso, che è stata addirittura dipinta come una sorta di narco-Stato controllato dalla criminalità organizzata. Solo che qualcosa in questo racconto non torna.

Perché non è la prima volta che il Primo Ministro Rama e l’Albania, come si ricordava, offrono la loro collaborazione all’Italia, solo che in tutti i casi precedenti l’Albania è sempre stata giustamente raccontata come una Nazione che dimostrava la sua sincera voglia di essere parte della casa comune europea e quindi di cercare soluzioni comuni con gli altri Paesi e che non mancava mai, in particolare con l’Italia, di far avere il suo supporto.