Mediaset. P.S. Berlusconi: +6% raccolta pubblicitaria da gennaio. Battiamo i giganti del web. Primo editore davanti la Rai

AgenPress – “Prima di Natale dicevo quanto fosse dura stare in Italia da editori ma il mercato che stiamo affrontando nei primi 6 mesi del 2024 è veramente tonico. Stiamo facendo meglio del mercato come raccolta sia in Italia che in Spagna”.

Lo annuncia l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi sottolineando che si tratta di “una piccola bella notizia per il mondo dell’editoria”.

“Abbiamo chiuso molto bene i primi 3 mesi dell’anno – ricorda l’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi – con una crescita complessiva intorno al 6% tra Italia e Spagna”. “Vi posso dire – prosegue – che parlando di stime, e con tutta la prudenza del caso anche i primi 6 mesi del 2024 ci vedranno registrare una crescita dei ricavi pubblicitari del 6% circa”. “Lo possiamo scrivere senza eccedere – argomenta – ed essendo prudenti teniamo il passo, questa è un’ottima notizia anche perché i 6 mesi hanno giugno con gli europei di calcio, e questo è un bel risultato se verrà confermato”.

Le reti Mediaset nelle 24 ore hanno raggiunto, nella stagione 2023-2024, il 40,8% percento di ascolto medio. “Negli ultimi anni c’è stata una crescita. Più volte ci avete sentito raccontare di un cambio di passo che abbiamo cercato e voluto fortemente dopo il periodo del Covid e il lockdown: la tendenza è positiva. Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita – ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share”. Risultati “che ci rendono il primo editore italiano”.

“Oggi, dallo scorso settembre a fine maggio, nelle 24 ore, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai”.

P.S. Berlusconi ha poi spiegato che “il sistema Mediaset batte i giganti del Web, il gruppo ha raggiunto una quota di spettatori settimanale (reach) di 95,9 milioni. Dopo Mediaset viene YouTube con 38 milioni, Netflix con 13,5 milioni e Amazon Prime con 12 milioni settimanali.

“La nostra capacità di raggiungere contatti sul digitale – spiega il direttore marketing strategico di Mediaset Federico di Chio di Mediaset – vale come Netflix più Amazon”. Il manager sottolinea poi come il primato di Mediaset sul mercato italiano per spettatori settimanali sia solido anche nei confronti degli altri editori. Ai 95,8 milioni del Biscione corrispondono infatti i 69,4 milioni di Rai, i 37,6 milioni di Sky e i 33,4 milioni di Discovery.