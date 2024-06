Liguria. Giovanni Toti rimane in carica e chiede al Gip anticipare la sua iscrizione nel registro degli indagati. Respinta

AgenPress – Ieri è stata respinta in consiglio regionale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e la sua giunta. Sono stati 18 i voti contrari, 11 quelli favorevoli. Resta in piedi quindi l’amministrazione guidata dal presidente ad interim Alessandro Piana, esponente della Lega che, prima ancora dell’esito del voto, aveva dichiarato con sicurezza: “Possiamo andare avanti sino alla fine del mandato. Abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per farlo, salvo scelte diverse del presidente Toti”.

Oggi Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio, ha chiesto al giudice di anticipare la sua iscrizione nel registro degli indagati al 2020 o, in subordine, al massimo al 2021, invece che nel 2023. Il giudice Paola Faggioni ha però respinto l’istanza. L’atto tecnico, presentato tramite il suo avvocato Stefano Savi in base alla riforma Cartabia, se fosse stato accolto avrebbe di fatto reso inutilizzabili tutte le intercettazioni più recenti. Il giudice ha però respinto spiegando che il procedimento è stato iscritto prima dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario e quindi non sarebbe applicabile.

La gip ha poi ricordato che il nuovo comma 1 bis dell’art. 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero deve provvedere all’iscrizione del nome della persona a cui è attribuito il reato soltanto allorquando risultino “indizi’ a suo carico e non meri sospetti”. Infine, continua il gip “non si può fare a meno di precisare che l’iscrizione del nominativo di una persona nel registro degli indagati, stante la delicatezza dell’atto e delle conseguenze che implica, va fatta sulla base di un attento scrutinio degli atti, che può necessitare anche valutazioni molto complesse che implicano una approfondita e articolata attività di studio e controllo della documentazione acquisita, da valutare in modo unitario”.