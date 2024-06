Joe Biden è a Parigi per le celebrazioni del D-day in Normandia. Incontrerà anche Zelensky per discutere il sostegno a Kiev

– Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sbarcato a Parigi dove trascorrerà i prossimi cinque giorni, durante i quali parteciperà alle celebrazioni del D-day in Normandia, pronuncerà un discorso e terrà una visita di stato formale con il presidente francese Emmanuel Macron .

Mentre si trova in Normandia, Biden incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sullo sforzo bellico per respingere gli invasori russi, ha detto ai giornalisti il ​​consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan a bordo del volo presidenziale per Parigi.

Zelensky e Biden prolungheranno la loro permanenza in Francia con due visite di stato: l’ucraino venerdì a Parigi vedrà Macron e parlerà davanti al parlamento francese. Alla visita di Biden a Parigi sarà dedicata la giornata di sabato. Zelensky e Biden hanno in programma un incontro a margine delle cerimonie, per capire “come gli Stati Uniti possono continuare ad approfondire il proprio sostegno”, ha fatto sapere la Casa Bianca. I due si incontreranno di nuovo al G7 in Italia, dal 13 al 15 giugno.

Gli Stati Uniti non hanno posto limitazioni all’Ucraina a proposito del colpire aerei da guerra russi che costituiscono una potenziale minaccia anche al di fuori dello spazio aereo ucraino. È quanto ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Rispondendo a chi chiedeva se “l’abolizione parziale delle restrizioni all’uso di armi statunitensi in territorio russo dà all’Ucraina la libertà di abbattere gli aerei russi che lanciano bombe dal territorio russo”, Kirby ha risposto: “Vorrei solo far notare che c’è stata un po’ di confusione al riguardo: non c’è mai stata una restrizione all’abbattimento di aerei ostili da parte degli ucraini, anche se questi aerei non si trovano necessariamente nello spazio aereo ucraino. Possono abbattere gli aerei russi che rappresentano una minaccia imminente. E lo hanno fatto. Lo hanno fatto fin dall’inizio della guerra”.