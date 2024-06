India. Vittoria ridotta per il partito di Modi

AgenPress. Modi ha ottenuto la maggioranza alle elezioni legislative appena terminate in India, ma con un margine ridotto rispetto alla vittoria che i sondaggi e analisti avevano previsto.

Secondo i risultati definitivi il partito di Modi (Bjp), che è stato il più votato del Paese, non avrà la maggioranza assoluta in Parlamento, non potrà governare da solo e avrà quindi bisogno del sostegno delle formazioni alleate. Come ha confermato la Commissione elettorale, il partito ha conquistato 240 seggi, 62 in meno rispetto a quelli ottenuti nel 2019. La cifra è inferiore ai 272 seggi necessari per raggiungere la maggioranza parlamentare.

Con i partner della “Alleanza Nazionale Democratica”, la coalizione dispone di 292 seggi e potrà formare una maggioranza di governo per i prossimi cinque anni, guidata da Narendra Modi che sarà così al terzo mandato presidenziale.