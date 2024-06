Il presidente ucraino Zelensky parteciperà al G7. Sul tavolo l’assistenza americana alla difesa per l’Ucraina

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky parteciperà alla riunione del Gruppo dei Sette (G7) in Italia che si svolgerà dal 13 al 15 giugno, ha confermato il portavoce di Zelenskyj, Serhii Nykyforov.

“Non ci sono dubbi su questo (la partecipazione di Zelensky). I G7 sono i nostri principali partner. Parleremo con loro dei temi chiave delle nostre relazioni, compresi i dialoghi in formato bilaterale con gli Stati del G7”, ha detto Nykyforov.

L’Ucraina prevede di discutere ulteriormente l’assistenza americana alla difesa a Kiev, lo sviluppo della coalizione occidentale di aerei da caccia e i prossimi passi per accelerare la consegna degli aerei F-16 all’Ucraina.

Le parti si concentreranno anche sul rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, ha aggiunto Nykyforov.

Un altro argomento chiave del vertice sarà un piano per utilizzare i profitti dei beni russi congelati per aiutare l’Ucraina. Il 25 maggio i ministri delle Finanze del G7 hanno annunciato “progressi”, ma nessun accordo concreto su come utilizzare le entrate future derivanti da tali attività per aiutare l’Ucraina.

Alla fine del mese scorso, diverse fonti di notizie hanno riferito che l’amministrazione del presidente Biden ha segretamente revocato il divieto per l’Ucraina di colpire il territorio russo con armi americane, ma “esclusivamente vicino all’area di Kharkiv”.

I funzionari statunitensi e tedeschi hanno ripetutamente affermato di non sostenere né incoraggiare gli attacchi di Kiev con le loro armi sul suolo russo, secondo quanto riferito, a causa del timore che ciò possa portare ad un’escalation della guerra.

