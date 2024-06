Usa. Miller: la Cina non parteciperà al vertice di pace sull’Ucraina. Se volesse, potrebbe svolgere un utile ruolo diplomatico

AgenPress – La Cina potrebbe svolgere un utile ruolo diplomatico nel contribuire a fermare la guerra della Russia, ma continua ad alimentare la base industriale della difesa russa. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller.

L’Ucraina ha invitato la Cina al vertice di pace di gennaio, ma Pechino ha rifiutato l’invito poiché i termini richiesti per partecipare non erano stati rispettati.

“Siamo sempre stati chiari sul fatto che la Cina potrebbe svolgere un utile ruolo diplomatico nell’aiutare a risolvere questo conflitto, se lo volesse”, ha detto Miller durante una conferenza stampa in risposta a una domanda sul rifiuto della Cina di partecipare.

“Ma in questo momento, è difficile vedere come potrebbero svolgere quel ruolo, date le azioni che abbiamo visto la Cina intraprendere negli ultimi mesi per ricostruire e ricostituire la base industriale della difesa della Russia”.

La Cina si dichiara ufficialmente neutrale nella guerra su vasta scala della Russia in Ucraina e ha negato di fornire aiuti letali, ma Pechino e Mosca continuano a sviluppare legami più stretti, più recentemente con il presidente russo Vladimir Putin in visita alla sua controparte Xi Jinping a maggio.

“Continueremo a chiarire alla Cina che ci opponiamo a tali azioni, che riterremo le entità responsabili di tali azioni e abbiamo sentito le nostre controparti europee dire la stessa cosa”, ha aggiunto il portavoce.

Miller ha detto di non avere informazioni sulla partecipazione del segretario di Stato americano Antony Blinken al vertice. Ha aggiunto che Washington sarà “ben rappresentata” in Svizzera poiché la vicepresidente Kamala Harris parteciperà all’evento.

Dopo la notizia dell’assenza della Cina, il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato Pechino di ” lavorare duro ” per impedire ai paesi di partecipare al vertice di pace globale in Ucraina.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha respinto l’accusa, affermando che la Cina non ha mai “alimentato il fuoco né alimentato le fiamme” della guerra su vasta scala della Russia in Ucraina.