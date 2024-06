Ucraina. Il vicepresidente Kamala Harris parteciperà al vertice sulla pace in Svizzera. Joe Biden, impegnato in campagna presidenziale

AgenPress – Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris rappresenterà il Paese al vertice inaugurale della pace globale in Svizzera, ha confermato ufficialmente l’amministrazione di Joe Biden.

Lo riferisce il servizio stampa della Casa Bianca.

“La vicepresidente Kamala Harris si recherà a Lucerna, in Svizzera, il 15 giugno per partecipare al vertice sulla pace in Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che è stato riferito che il presidente Joe Biden probabilmente mancherà all’evento in quanto si scontra con una raccolta fondi per la campagna a cui dovrebbe partecipare insieme, tra gli altri, a George Clooney, Julia Roberts e Jimmy Kimmel.

“Il vicepresidente sottolineerà l’impegno dell’amministrazione Biden-Harris a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per garantire una pace giusta e duratura, basata sulla sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e sui principi della Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

“Il Vicepresidente riaffermerà il sostegno al popolo ucraino mentre si difende dall’aggressione russa in corso”.

La dichiarazione affermava anche che sarebbe stato presente il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan.

Le notizie secondo cui Biden non avrebbe partecipato all’evento hanno spinto il presidente Volodymyr Zelensky il 28 maggio a dire che la sua assenza sarebbe stata ” accolta solo da un applauso da parte di Putin, un applauso personale e permanente da parte di Putin”.

“Credo che il vertice di pace abbia bisogno del presidente Biden, e che altri leader abbiano bisogno del presidente Biden perché guarderanno alla reazione degli Stati Uniti”, ha detto Zelensky.

L’Arabia Saudita non prevede di essere presente all’evento perché la Russia non sarà presente, è stato riferito il 2 giugno, nonostante il paese abbia ospitato un vertice internazionale sulla formula di pace nell’agosto 2023.

Il 2 giugno il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che l’Ungheria non ha deciso se partecipare al vertice di pace poiché ” non tutte le parti in guerra ” saranno presenti all’evento.

Zelensky ha accusato la Russia di “ ricattare alcuni leader e cercare di bloccare la partecipazione di alcuni Paesi”.

Il vertice per la pace si terrà il 15 e 16 giugno nella località turistica di Burgenstock in Svizzera.

L’Ucraina spera che il vertice affronti diversi settori chiave, come la sicurezza energetica, lo scambio di prigionieri, il ritorno dei bambini deportati, la sicurezza alimentare globale e altri argomenti.

Circa 107 stati e organizzazioni internazionali hanno confermato la loro partecipazione al vertice globale sulla pace in Ucraina, ha detto il 3 giugno alla televisione nazionale il portavoce del presidente Volodymyr Zelensky, Serhii Nykyforov.