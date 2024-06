Roland Garros 2024, Sinner tra i favoriti

AgenPress. Il Roland Garros entra nel vivo con i quarti di finale e tutti i più forti tennisti del circuito sono in corsa per la vittoria. Nel tabellone maschile il nostro Jannik Sinner sfiderà il bulgaro Dimitrov, dopo aver un po’ sofferto negli ottavi contro Moutet. Il 22enne di Sesto Pusteria punta a diventare il nuovo Re del tennis mondiale, conquistando per la prima volta la vetta della classifica ATP ma i principali contendenti appaiono agguerriti.

Tutti i migliori a Parigi sono potenzialmente in grado di aggiudicarsi il titolo. Attualmente i bookmakers danno come principale candidato al successo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un 2024 non eccezionale per il tennista iberico, a seguito di alcune sconfitte inaspettate, come quella contro Rublev. Dovesse ritrovare la condizione del 2023, la vittoria del Roland Garros sarebbe alla sua portata.

Principale antagonista dello spagnolo nello slam francese è Jannik Sinner, attuale numero 2 del ranking. Il giovane altoatesino, per i siti di scommesse sul tennis, è subito dietro Alcaraz nelle quote vincente del più celebre torneo in terra rossa. Ha battuto il francese Corentin Moutet per 2-6, 6-3, 6-2, 6-1. Dovrà affrontare nei quarti il bulgaro Grigor Dimitrov.

Naturalmente tra i grandi favoriti per la vittoria del Roland Garros troviamo Novak Djokovic, numero uno al mondo ma protagonista di una serie di prestazioni deludenti nel corso della stagione. Il serbo è infatti reduce dall’eliminazione a Roma 2024 dal numero 32 al mondo, Alejandro Tabilo, con grande delusione di tutti i suoi fan.

Da non sottovalutare Stefanos Tsitsipas. Il greco già in passato ha fatto molto bene sulla terra rossa francese, il miglior risultato è stata la finale nel 2021. Nei quarti il tennista, attuale numero 9 della classifica ATP, dovrà sfidare il grande favorito Carlos Alcaraz, non sarà facile.

Nel tabellone femminile, la principale candidata per il successo è Iga Swiatek. La 23enne polacca è approdata ai quarti di finale con un doppio 6-0 contro la Potapova. Al momento sembra troppo forte rispetto alle avversarie. Le uniche in grado di impensierirla nella corsa verso il titolo sono Coco Gauff, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, rispettivamente numero 2, 3 e 4 del ranking WTA.