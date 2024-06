Piemonte. Truffa milionaria. Ritira la candidatura Marco Allegretti (M5S), “per difendere il mio onore”. Conte: persona perbene

AgenPress – “Ho appreso di un’inchiesta che mi coinvolgerebbe, ma sono certo della trasparenza del mio operato. Sono altresì convinto che anche questa inchiesta si concluderà favorevolmente per me e che, anche in questo caso, l’unico strascico giudiziario saranno le querele che sono stato già costretto a presentare per difendere il mio onore”. Ad affermarlo, in una nota, è Marco Allegretti, candidato M5s per il consiglio regionale del Piemonte, dopo la notizia di indagini delle procure di Torino e di Asti a suo carico per presunta truffa. “Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano – aggiunge – mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro: l’esigenza di chiarire al più presto queste presunte contestazioni mi induce a ritirarmi dalla competizione elettorale. Non voglio mettere in nessun modo in imbarazzo il M5S e voglio evitare che possano essere usate queste illazioni per strumentalizzarne l’azione politica”.

Giuseppe Conte sostiene che “ha scoperto da un quotidiano che ci sarebbe una presunta inchiesta a suo carico, sulle sue società”. “Mi ha chiamato prontamente, ha detto ‘presidente, ho un senso dell’onore, sono innocente e non so di cosa stanno parlando ma faccio subito un passo indietro'”, ha spiegato. “L’ingegner Allegretti – ha aggiunto il leader – in questo momento, essendo una persona per bene e non essendosi candidato con l’obiettivo di fare il lobbista o affari, per lui la priorità è chiarire la vicenda per un dovere morale”.