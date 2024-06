Netanyahu: distruggeremo Hamas. La guerra finirà per riportare indietro gli ostaggi e poi discuteremo

AgenPress – Le autorità israeliane hanno respinto alcuni elementi della proposta di accordo sugli ostaggi presentata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il fine settimana come offerta israeliana, poiché il primo ministro Benjamin Netanyahu ha insistito sul fatto che ci sono delle lacune tra quella proposta e la posizione di Israele.

“L’affermazione secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza che le nostre condizioni fossero soddisfatte è errata”, avrebbe detto il primo ministro ai legislatori.

Netanyahu ha affermato in una riunione della Knesset che Israele non porrà fine alla guerra a Gaza finché non avrà raggiunto i suoi tre obiettivi di guerra: distruggere le capacità di governo militare e civile di Hamas, garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenta più una minaccia per Israele.

“La proposta presentata da Biden è incompleta”, ha detto il premier ai parlamentari in una riunione a porte chiuse della commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset, secondo quanto riportato dai media.

Secondo quanto riferito, ha anche affermato che ci sono “lacune” tra la versione israeliana e il racconto di Biden.

“La guerra finirà per riportare indietro gli ostaggi e poi discuteremo. Ci sono altri dettagli che il presidente degli Stati Uniti non ha presentato al pubblico”, ha detto Netanyahu.

Secondo Channel 12, Netanyahu ha affermato che Israele può fermare la guerra per sei settimane, ma non porvi fine in modo permanente. “L’Iran e tutti i nostri nemici stanno guardando per vedere se capitoleremo”, ha detto.

Biden ha annunciato in un discorso venerdì scorso quella che ha descritto come una proposta israeliana per un accordo, scatenando onde d’urto nel governo, i cui partiti di estrema destra hanno minacciato di far cadere la coalizione se Netanyahu avesse tentato di vederla approvata.

Nel suo discorso, Biden ha rivelato che la nuova proposta israeliana per un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi è stata presentata giovedì ad Hamas attraverso il Qatar. Il presidente degli Stati Uniti ha esposto in dettaglio alcuni degli elementi chiave della proposta e ha esortato Hamas ad accettarla e il governo israeliano a “sostenerla”.

Biden ha indicato che la seconda fase dell’accordo vedrà la fine permanente della guerra e che Hamas non sarà al potere, ma non ha spiegato in dettaglio come ciò avverrebbe.

In una dichiarazione video dopo l’incontro di lunedì alla Knesset, Netanyahu ha affermato che Israele ha fatto “lunga strada” per cercare di riavere gli ostaggi, ma ha affermato che nel frattempo “abbiamo mantenuto gli obiettivi della guerra, in primo luogo l’eliminazione di Hamas .

“Insistiamo affinché si raggiungano entrambi gli obiettivi”, ha affermato. “Non è qualcosa che aggiungo adesso, non è qualcosa che aggiungo perché ho ricevuto pressioni dalla coalizione. È qualcosa su cui abbiamo concordato all’unanimità nel gabinetto di guerra”.