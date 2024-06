Israele. Muore il cane eroe che salvò la sua famiglia dai terroristi di Hamas il ​​7 ottobre. Colpito da colpi di arma da fuoco

Petel, che aveva 11 anni, un’età avanzata per un cane, aveva già attraversato una guerra in passato durante uno scontro tra Israele e terroristi di Gaza nel 2014, quando i suoni di forti esplosioni la lasciarono traumatizzata, ha detto Ben-Zvi.

Il 7 ottobre, la famiglia ha cercato rifugio nella loro stanza protetta, come hanno fatto molti altri nella zona, quando Hamas ha aperto il suo assalto con un massiccio lancio di razzi sul paese. Il gruppo terroristico palestinese ha poi guidato migliaia di aggressori in un raid transfrontaliero nel sud di Israele che ha ucciso 1.200 persone e ha visto 251 rapite e prese in ostaggio a Gaza.

I terroristi di Hamas hanno occupato le comunità, poi si sono spostati di casa in casa, massacrando quelli che hanno trovato. Nel Kibbutz Be’eri, uomini armati hanno massacrato oltre 130 persone, uomini, donne e bambini.

Quando i terroristi sono entrati nella casa di Ben-Zvi e hanno iniziato a saccheggiare la proprietà, Petel ha caricato la porta della stanza di sicurezza e ha iniziato ad “abbaiare istericamente”, ha detto Ben-Zvi. “L’ho incoraggiato.”

Ben-Zvi ha detto di aver acquisito esperienza lavorando ai valichi di frontiera e di sapere che agli arabi generalmente non piacciono i cani. “Petel abbaiava come un matto”.

Sembra che l’abbaiare incessante abbia allontanato i terroristi, che hanno abbandonato l’abitazione. La famiglia ha notato che un baby monitor in casa funzionava ancora e che captava il rumore dell’abbaiare e lo trasmetteva tramite l’altoparlante.

“I terroristi hanno sentito il cane”, ha detto Ben-Zvi. “Posso solo supporre che la scena fosse troppo impegnativa per loro e abbiano deciso di lasciare la casa.”

Anche un altro gruppo di terroristi è entrato in casa ma non ha danneggiato la famiglia.

Più tardi, i soldati israeliani arrivarono per salvare i residenti del kibbutz e catturarono i terroristi che erano ancora in casa.

Dato che il kibbutz era ancora una zona di guerra attiva, i soldati volevano che i residenti evacuassero le loro case, ma Petel non era disposto ad andare a causa del rumore degli spari che si poteva ancora sentire. Dato che era troppo grande da trasportare, i soldati hanno detto che non c’era altra scelta che lasciarla indietro. Petel è stata messa in una camera da letto con un po’ d’acqua mentre i suoi proprietari sono stati ospitati in un hotel nella zona del Mar Morto, così come molti sfollati. I soldati che stavano ripulendo le case nel kibbutz la sentirono fare rumore e pensarono che fosse una terrorista. Hanno aperto il fuoco e il cane è stato colpito da una scheggia.

Le truppe hanno fatto del loro meglio per medicare le sue ferite e Petel è stato portato da un residente del kibbutz da un veterinario. Alla fine è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere la scheggia, seguito da un periodo di recupero durante il quale è stata assistita da un’altra famiglia.

A marzo i Ben-Zvis si sono trasferiti a Givat Ela, nel nord del paese, e hanno rapidamente fatto in modo che Petel si unisse a loro, dove è rimasta fino alla morte.