Usa. Stormy Daniels si scaglia contro Trump. Mettetelo in galera subito. 50% americani ritiene la condanna giusta

AgenPress – Stormy Daniels rompe il silenzio sulla condanna di Donald Trump: “imprigionatelo subito”. In un’intervista a Mirror, Stormy spiega come a suo avviso l’ex presidente dovrebbe essere “condannato al carcere e qualche servizio sociale per i meno fortunati, o a fare volontariamente da sacco da boxe in un rifugio per donne”.

Dicendosi vendicata dal verdetto, la pornostar è rimasta sorpresa dalle velocità con cui la giuria ha deciso. Nessun commento, nessuna parola invece in questi giorni da Melania Trump, che ha scelto di restare in silenzio dopo il verdetto di colpevolezza del marito nel processo più doloroso e imbarazzante per l’ex First Lady.

Trump era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare i 130 mila dollari pagati alla pornostar, perché non rivelasse nella sua precedente campagna elettorale del 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato Michael Cohen e poi rimborsati come spese legali fittizie, violando anche la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l’integrità del voto.

Intanto il 50% degli americani ritiene che il verdetto di colpevolezza dell’ex presidente Donald Trump su tutti i 34 capi di imputazione nel suo processo per il silenzio sia stato corretto, e quasi altrettanti, il 49%, pensano che dovrebbe terminare il suo 2024.

Tuttavia, dopo lo storico processo penale che si è concluso questa settimana con la prima condanna in assoluto di un ex presidente, il favore di Trump è rimasto stabile al 31%. Trump è stato dichiarato colpevole di 34 capi di imputazione giovedì nel suo processo relativo alla falsificazione di documenti aziendali riguardanti un pagamento effettuato all’attrice di film per adulti Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016 per tenerla segreta sulla loro presunta relazione.

L’ex presidente ha promesso di ricorrere in appello, affermando venerdì che “persone cattive” avevano avviato il caso – e le accuse – contro di lui.

Il 47% degli americani ritiene che le accuse contro Trump in questo caso fossero motivate politicamente, mentre il 38% afferma di no. Allo stesso tempo, una piccola maggioranza, pari al 51%, ritiene che Trump abbia intenzionalmente fatto qualcosa di illegale in questo caso. Il 12% pensa che Trump abbia fatto qualcosa di sbagliato ma non intenzionalmente, e il 19% crede che non abbia fatto nulla di sbagliato.

La percentuale di americani che ritiene che Trump dovrebbe porre fine alla sua campagna presidenziale a seguito di questo verdetto è del 49%. Nei sondaggi dell’aprile 2023, il 48% pensava che avrebbe dovuto sospendere la campagna a causa dell’accusa.

Un’eventuale condanna al carcere potrebbe essere il “punto di rottura” dei sostenitori di Donald Trump. A mettere in guardia è lo stesso ex presidente in un’intervista a Fox, nella quale spiega che se venisse condannato al carcare i suoi fan potrebbero raggiungere il limite di sopportazione. “Per me è ok” il carcere “ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da digerire. A un certo punto c’è un punto di rottura”, ha messo in evidenza Trump. “La mia vendetta sarà il successo. Il successo unisce il paese”.

Nelle clip di un’intervista di 90 minuti con “Fox & Friends Weekend” andata in onda domenica, a Trump è stato chiesto della possibilità che il giudice Juan Merchan, che presiede il caso, lo condanni agli arresti domiciliari o al carcere. Trump sarà condannato per tutti i 34 reati a New York l’11 luglio, pochi giorni prima della Convenzione Nazionale Repubblicana.

Trump ha affermato di essere “d’accordo” e ha riconosciuto che “potrebbe accadere”, ma ha avvertito che potrebbe essere “difficile” per il pubblico.

“Non so se il pubblico lo sopporterebbe. Sapete, non lo so, non sono sicuro che il pubblico lo sopporterebbe. “Penso che sarebbe difficile da accettare per il pubblico. Sai, a un certo punto, c’è un punto di rottura.

Le accuse per cui Trump è stato condannato sono classificate come un crimine di classe E , un crimine punibile con una multa, libertà vigilata o fino a quattro anni di carcere per conteggio. Ma alcuni esperti hanno detto a NBC News che ritengono improbabile che l’ex presidente debba affrontare un periodo dietro le sbarre a causa della sua età, della sua mancanza di precedenti penali e di altri motivi.

Dalla fine del processo, Trump ha sostenuto che il procedimento era “truccato”. Parlando venerdì con giornalisti e sostenitori alla Trump Tower , l’ex presidente ha detto: “Questa è una truffa. C’è un processo truccato. Non avrebbe dovuto essere in quel luogo. Non avremmo dovuto avere quel giudice.

Ha aggiunto: “Tutto questo è fatto dal [presidente Joe] Biden e dal suo popolo. Questo viene fatto da Washington. Nessuno ha mai visto niente del genere”.