Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Diritti umani fondamentali minacciati ”

AgenPress. Senza giustizia non c’è pace e ciò non solo in Europa, ma anche in altre parti del mondo.

Attualmente i diritti umani fondamentali sembrano essere minacciati attraverso il razzismo e altre ideologie che tendono all’estremismo e alla violenza. Anche il Papa nel suo messaggio ad Erfurt, in Germania, ha sottolineato ciò. Il suo è un messaggio che condividiamo e divulghiamo. È urgente che i politici capiscano che il futuro è l’uomo di pace”.

Lo dice in una nota il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana e Responsabile del dipartimento Sanità della Democrazia Cristiana.