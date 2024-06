Consigliere senior di Netanyahu: Israele ha approvato accordo su ostaggi. Herzog: pieno sostegno. Grazie Biden

AgenPress – Un consigliere senior del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che, mentre c’è ancora del lavoro da fare su un accordo sulla liberazione degli ostaggi presentato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Israele ha accettato il quadro.

“Ci sono molti dettagli da definire e questo include che non ci sarà un cessate il fuoco permanente finché tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti”, ha detto Ophir Falk al quotidiano britannico Sunday Times.

Secondo il rapporto, Falk ha sottolineato che Israele non sta rifiutando l’accordo, che ha definito “un accordo che abbiamo concordato – non è un buon accordo ma vogliamo ardentemente che gli ostaggi vengano rilasciati, tutti”.

Ma, facendo eco a una precedente dichiarazione di Netanyahu, Falk ha aggiunto che le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra a Gaza, scatenata dal massacro di Hamas del 7 ottobre, “non sono cambiate: il rilascio degli ostaggi e la distruzione di Hamas come organizzazione terroristica genocida”.

È stato anche citato per aver affermato che il discorso di Biden era “un discorso politico per qualsiasi motivo”.

Biden ha annunciato quella che ha descritto come una proposta israeliana nel suo discorso di venerdì, scatenando onde d’urto nel governo israeliano, dove i partiti di estrema destra hanno minacciato di far cadere la coalizione se Netanyahu avesse tentato di vederla approvata.

Domenica il presidente Isaac Herzog ha detto che avrebbe sostenuto Netanyahu per portare avanti il ​​piano.

Intervenendo ad una conferenza presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, Herzog ha detto di aver detto a Netanyahu che gli avrebbe dato “pieno sostegno” per un accordo sulla liberazione degli ostaggi.

Herzog ha anche ringraziato Biden per il suo discorso e per “i suoi continui sforzi per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza”.

“Ho detto al premier Netanyahu che darò a lui e al governo il mio pieno sostegno per un accordo che veda il rilascio degli ostaggi. Non dobbiamo dimenticare che, secondo la tradizione ebraica, non esiste comandamento più grande – ha aggiunto – del riscatto dei prigionieri e degli ostaggi, soprattutto quando si tratta di cittadini israeliani che lo Stato non è stato in grado di difendere. È nostro obbligo intrinseco riportarli a casa nel quadro di un accordo che preservi gli interessi di sicurezza dello Stato di Israele”.

Il ruolo di Herzog è in gran parte cerimoniale e non avrebbe voce in capitolo nell’approvazione di un accordo con ostaggi, ma come figura di spicco dello stato, la sua opinione influenza il pubblico.

Nel suo discorso di venerdì sera , Biden ha rivelato che la nuova proposta israeliana per un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi è stata presentata giovedì ad Hamas attraverso il Qatar. Il presidente degli Stati Uniti ha esposto in dettaglio alcuni degli elementi chiave della proposta e ha esortato Hamas ad accettarla e il governo israeliano a “sostenerla”.

Biden ha detto che l’offerta “riporterà a casa tutti gli ostaggi, garantirà la sicurezza di Israele, creerà un giorno migliore a Gaza senza Hamas al potere, e porrà le basi per una soluzione politica che offra un futuro migliore sia per gli israeliani che per i palestinesi”, anche se ha non ha specificato come Hamas sarà rimosso dal potere.

Pur descrivendo l’ultima proposta come elaborata da Israele, e quindi presumibilmente approvata dal ristretto gabinetto di guerra, evidentemente ha riconosciuto che questa non era l’ultima parola di Gerusalemme e ha esortato l’intero governo di Netanyahu a sostenere l’offerta che i suoi negoziatori avevano presentato tramite il mediatori di Hamas.