A12. Auto a tutta velocità contro il Casello di Rosignano. Tre morti, tra i feriti un bambino. Danneggiata la struttura

AgenPress – Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del casello.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto al casello autostradale della A12 di Rosignano, sarebbero deceduti i due occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e uno degli occupanti delle auto tamponate.

Tra i feriti, tutti gravi, ci sarebbe anche un bambino. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, una vettura sarebbe arrivata a tutta velocità al casello, tamponando e facendo ribaltare le altre due ferme.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per consentire le operazioni.

Le vittime sarebbero due persone a bordo dell’auto che si è schiantata ad alta velocità sugli altri due mezzi in coda, ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello. L’altra vittima è uno degli occupanti delle auto tamponate.

Inevitabili, dopo un incidente di tale portata, le ripercussioni sul traffico, considerando che il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per consentire agli operatori sanitari di prestare soccorso.

A segnalare il provvedimento è stata la società Autostrade, che in una nota ha confermato la chiusura del “tratto tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano in entrambi i sensi di marcia”.