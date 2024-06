La Russia lancia un attacco missilistico su larga scala contro l’Ucraina, danneggiando le infrastrutture energetiche

AgenPress – La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni su larga scala contro l’Ucraina nella notte del 1° giugno, danneggiando le infrastrutture energetiche in varie regioni del Paese.

Negli attacchi sono rimaste ferite almeno 19 persone, compresi bambini.

Nell’oblast di Dnipropetrovsk, almeno quattro persone sono rimaste ferite negli attacchi, tra cui una bambina di sette anni, a seguito di uno sciopero nella città di Nikopol, ha riferito il governatore Serhii Lysak. L’attacco ha danneggiato una casa, altri due edifici e un autobus.

Nell’oblast di Leopoli, le forze russe hanno colpito le infrastrutture energetiche, ferendo quattro persone, ha affermato il servizio di emergenza statale . Durante l’attacco, il governatore regionale Maksym Kozytskyi ha segnalato che i missili russi si dirigevano verso la città di Stryi .

Sei missili da crociera hanno colpito tre strutture infrastrutturali critiche nell’oblast di Leopoli, ha detto Kozytskyi.

Nella regione di Kharkiv, un attacco missilistico russo ha colpito la città di Balakliia nel distretto di Izium, colpendo due case dove si trovavano 12 persone, ha riferito Oleh Syniehubov .

Undici persone, tra cui otto bambini di età compresa tra due e 17 anni, sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, hanno detto i funzionari. La dodicesima persona, una donna di 53 anni, è rimasta sotto shock, ha detto in un commento per Suspilne il capo dell’amministrazione militare di Balakliia, Vitalii Karabanov .

Syniehubov inizialmente aveva detto che una delle vittime ferite era una donna incinta, ma Karabanov in seguito ha chiarito che la sua gravidanza non era stata confermata.

Intorno alle 4 del mattino ora locale, i detriti di un drone russo di tipo Shahed abbattuto hanno provocato un incendio in una struttura infrastrutturale critica nell’oblast di Vinnytsia, ha riferito il governatore Serhii Borzov.

Il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko ha confermato che le infrastrutture energetiche negli oblast di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad e Ivano-Frankivsk sono state attaccate dalle forze russe. Sul posto sono attualmente presenti gli addetti ai lavori di restauro e di soccorso che stanno accertando l’entità del danno.

A Zaporizhzhia si sono sentite diverse esplosioni intorno alle 3 del mattino ora locale, ha riferito su Telegram il governatore dell’oblast di Zaporizhzhia Ivan Fedorov.

Fedorov in seguito ha detto che un totale di 20 edifici residenziali e istituzioni sociali furono danneggiati a causa degli attacchi. Non sono state segnalate vittime.

Anche un impianto di infrastrutture energetiche è stato colpito nell’oblast di Ivano-Frankivsk, provocando un incendio. Non sono state segnalate vittime, ha detto il governatore Svitlana Onyshchuk .

DTEK, la più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, ha affermato che due delle sue centrali termoelettriche sono state prese di mira nell’attacco, provocando “gravi danni” alle apparecchiature.

L’aeronautica militare ucraina ha annunciato un’allerta aerea in tutto il paese, comprese le regioni dell’estremo ovest, citando la minaccia dei missili balistici e da crociera russi, dei droni e dei bombardieri Tu-95MS.

Sono stati segnalati missili in volo sull’oblast di Zakarpattia, che confina con i vicini occidentali dell’Ucraina, tra cui Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia. Gli allarmi aerei hanno avvertito che la città di Mukachevo, situata a soli 26 chilometri a nord-est del confine tra Ungheria e Ucraina, era minacciata di attacchi missilistici.

Secondo quanto riferito, la Russia ha lanciato 47 droni “kamikaze” di tipo Shahed e 53 missili di vario tipo, tra cui 35 missili da crociera Kh-101/555, quattro missili balistici Iskander-M, un missile da crociera Iskander-K, 10 missili da crociera Kalibr e tre Kh -59/69 missili aerei.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto missili Kh-101/555, quattro missili Kalibr, un missile Iskander-K e 46 droni, ha detto l’ aeronautica .

Gli aerei polacchi e altri alleati sono stati fatti decollare in risposta alle notizie dell’attacco missilistico russo contro l’Ucraina, ha scritto su X.

Gli allarmi antiaereo sono stati disattivati ​​alle 5:30 ora locale e le operazioni degli aerei polacchi e alleati si sono concluse intorno alle 6:30

Negli ultimi mesi, la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina in un rinnovato assalto alla rete energetica del Paese.

Il massiccio assalto aereo russo segue il bombardamento mortale dell’affollato ipermercato di Kharkiv nel bel mezzo della giornata del 25 maggio. L’attacco ha ucciso almeno 19 persone e ne ha ferite 44. Ore dopo, un secondo attacco russo ha ferito 25 persone.