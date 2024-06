Biden: “è ora che questa guerra finisca”. Hamas considera positivamente la road map israeliana verso il cessate il fuoco

AgenPress – Il presidente americano Joe Biden ha presentato quella che ha descritto come una proposta israeliana in tre fasi per un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani, affermando che “è tempo che questa guerra finisca”. fine” e ottenendo una reazione iniziale positiva da parte di Hamas che ha dichiarato di “considerare positivamente” la roadmap israeliana verso un cessate il fuoco.

“Hamas considera positivamente” i contenuti del discorso di Biden di venerdì in merito a “un cessate il fuoco permanente, il ritiro delle forze israeliane da Gaza, la ricostruzione e lo scambio di prigionieri”, ha affermato il movimento islamista palestinese in una dichiarazione.

La prima fase prevede un cessate il fuoco di sei settimane durante il quale le forze israeliane si ritirerebbero da “tutte le aree popolate” di Gaza, alcuni ostaggi – tra cui anziani e donne – verrebbero liberati in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi, i civili palestinesi potrebbero tornare alle loro case. a Gaza e 600 camion al giorno porterebbero aiuti umanitari nell’enclave devastata.

In questa fase, Hamas e Israele negozieranno un cessate il fuoco permanente che, secondo Biden, durerà “finché Hamas rispetterà i suoi impegni”. Se i negoziati durassero più di sei settimane, il cessate il fuoco temporaneo si estenderebbe mentre continuano.

Nella seconda fase, Biden ha detto che ci sarà lo scambio di tutti gli ostaggi viventi rimasti, compresi i soldati maschi, che le forze israeliane si ritireranno da Gaza e che inizierà il cessate il fuoco permanente.

La terza fase prevedrebbe un importante piano di ricostruzione per Gaza e la restituzione degli “ultimi resti” degli ostaggi alle famiglie. “È ora che questa guerra finisca e che inizi quella dopo”, ha detto Biden, che è sotto la pressione dell’anno elettorale per fermare il conflitto di Gaza, giunto al suo ottavo mese. Hamas, che secondo Biden ha ricevuto la proposta dal Qatar, ha rilasciato un comunicato in cui ha reagito positivamente . Hamas ha affermato di essere pronto a impegnarsi “positivamente e in modo costruttivo” con qualsiasi proposta basata su un cessate il fuoco permanente, il ritiro delle forze israeliane, la ricostruzione di Gaza, il ritorno degli sfollati e un “vero” accordo di scambio di prigionieri se Israele “annuncia chiaramente l’impegno per tale accordo”.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver autorizzato la sua squadra negoziale a presentare l’accordo, “pur insistendo sul fatto che la guerra non finirà finché tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti, compreso il ritorno di tutti i nostri ostaggi e la distruzione delle forze armate e di Hamas”. capacità governative.”

Separatamente, l’esercito israeliano ha detto che le sue forze hanno terminato le operazioni nell’area di Jabalia, nel nord di Gaza, dopo giorni di intensi combattimenti, mentre indagano ulteriormente a Rafah, nel sud di Gaza, per prendere di mira quella che secondo loro è l’ultima grande ridotta di Hamas.

Il conflitto è iniziato il 7 ottobre, quando uomini armati guidati dal gruppo islamico palestinese hanno fatto irruzione nel sud di Israele a bordo di motociclette, parapendii e veicoli a quattro ruote motrici, uccidendo 1.200 persone e rapendone più di 250, secondo i conteggi israeliani.

Israele ha poi invaso la Striscia di Gaza in quello che Netanyahu ha definito un tentativo di distruggere Hamas, il gruppo militante palestinese che ha preso il controllo dell’area dalla fazione palestinese di Fatah in una violenta lotta nel 2007.

I colloqui mediati da Egitto, Qatar e altri per organizzare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas si sono ripetutamente arenati, con ciascuna parte che incolpa l’altra per la mancanza di progressi.

Nel suo discorso, Biden ha invitato la leadership israeliana a resistere alle pressioni di coloro che in Israele stanno spingendo affinché la guerra continui “indefinitamente”, un gruppo che, secondo lui, includeva alcuni membri della coalizione di governo israeliana.

“Vogliono occupare Gaza. Vogliono continuare a combattere per anni e gli ostaggi non sono una priorità per loro. Ebbene, ho esortato la leadership israeliana a sostenere questo accordo, nonostante qualunque pressione arrivi”, ha aggiunto.

Ha implorato gli israeliani di non perdere l’occasione di un cessate il fuoco.

“Come unico presidente americano che sia mai andato in Israele in tempo di guerra, come qualcuno che ha appena inviato le forze americane a difendere direttamente Israele quando è stato attaccato dall’Iran, vi chiedo di fare un passo indietro, di pensare a cosa accadrà se questo momento viene perso”, ha detto. “Non possiamo perdere questo momento.”

La guerra di Gaza ha messo Biden in una situazione politica difficile.

Da un lato, è da tempo un convinto sostenitore di Israele e vorrebbe assicurarsi finanziamenti e sostegno da parte della comunità filo-israeliana negli Stati Uniti nella sua rivincita elettorale del 5 novembre contro l’ex presidente repubblicano Donald Trump.

Dall’altro, gli elementi progressisti del Partito Democratico di Biden sono diventati sempre più arrabbiati con il presidente per le sofferenze che il conflitto ha causato ai civili a Gaza.

Le autorità sanitarie palestinesi stimano che più di 36.280 persone siano state uccise a Gaza dall’attacco israeliano, e le Nazioni Unite affermano che oltre un milione di persone affrontano livelli di fame “catastrofici” mentre la carestia si impadronisce di alcune parti dell’enclave.

Segnalando uno sforzo degli Stati Uniti per creare sostegno alla proposta, il Dipartimento di Stato ha detto che il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con le sue controparti giordane, saudite e turche.

Parlando al ministro degli Esteri turco, “ha sottolineato che Hamas dovrebbe accettare l’accordo e che ogni paese con un rapporto con Hamas dovrebbe fare pressioni affinché lo faccia senza indugio”, ha affermato il Dipartimento di Stato.

In segno di sostegno a Israele nonostante le divisioni partitiche negli Stati Uniti, venerdì i leader del Senato americano a guida democratica e della Camera dei rappresentanti a guida repubblicana hanno invitato Netanyahu a parlare a una riunione congiunta del Congresso.

La settimana è stata dominata dalle conseguenze dell’attacco aereo israeliano domenica a Rafah che ha ucciso 45 palestinesi.