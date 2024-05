Usa. L’Ucraina può colpire con armi statunitensi vicino a Kharkiv. Niente missili a lungo raggio. Zelensky: sostegno vitale

AgenPress – Gli Stati Uniti d’America hanno consentito all’Ucraina di utilizzare armi americane contro la Federazione Russa, ma ciò non si applica ai missili a lungo raggio ATACMS.

Lo ha detto Michael Carpenter, direttore degli affari europei presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. La decisione degli Stati Uniti di consentire all’Ucraina di utilizzare le proprie armi per scopi militari in Russia non si applica ai missili ATACMS a lungo raggio . “Ciò non si applica all’ATACMS per gli attacchi a lungo raggio, perché è stato fatto per dare all’Ucraina l’opportunità di difendersi, e questo è esattamente ciò che ha motivato il presidente (USA Joe Biden. – ndr) durante questa guerra – a dare all’Ucraina l’opportunità di difendersi,” – ha osservato. Sullo sfondo dell’offensiva russa nella regione di Kharkiv, si sono svolte discussioni sempre più frequenti sulla concessione all’Ucraina del permesso di utilizzare armi occidentali per attaccare la Russia. Dopo lunghi negoziati, i paesi hanno cominciato a consentire l’uso delle armi per difendere i propri territori e colpire il territorio della Federazione Russa. Attualmente Gran Bretagna, Danimarca, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Canada, Stati Baltici e Stati Uniti hanno concesso all’Ucraina il permesso di utilizzare le proprie armi per colpire obiettivi in ​​Russia. Tuttavia, oggi gli Stati Uniti hanno chiarito i “limiti” degli attacchi contro la Russia. Volodymyr Zelensky ha affermato che l’uso da parte dell’Ucraina di qualsiasi arma occidentale per colpire il territorio russo è “una questione di tempo”. Senza armi e senza uomini sul campo di battaglia, Kiev ha aumentato la pressione sui suoi alleati occidentali affinché possano lanciare attacchi offensivi contro obiettivi militari all’interno della Russia per respingere meglio l’avanzata russa. “Penso che l’uso di qualsiasi arma, di tipo occidentale, sul territorio della Russia sia una questione di tempo. Altrimenti non si tratta solo di pace”, ha detto Zelensky ai giornalisti in visita a Stoccolma.

L’Ucraina ha sottolineato l’urgenza dell’uso delle armi fornite dall’Occidente per condurre attacchi all’interno della Russia mentre si difende dall’avanzata russa nella regione nord-orientale di Kharkiv. Questa primavera, l’Ucraina si è trovata in difficoltà nell’invasione su vasta scala durata 27 mesi, a causa dei ritardi negli aiuti militari da parte degli Stati Uniti, dell’aumento degli attacchi alle sue infrastrutture energetiche e della spinta della Russia per espandere la linea del fronte.

“Apprezzo la decisione del presidente Biden sull’uso da parte dell’Ucraina delle sue capacità di difesa. E’ un passo positivo che ci consentirà di proteggere meglio gli ucraini dal terrore russo e dai tentativi di espandere la guerra”, scrive Zelensky su X sul via libera all’uso di armi Usa in Russia. “Dobbiamo continuare a compiere esattamente questi passi, decisivi ed efficaci, per garantire il vantaggio strategico del mondo democratico in questo confronto, in cui non si determina solo il destino dell’Ucraina. Insieme riporteremo la pace e riusciremo a garantire la sicurezza. Sono grato per il supporto vitale”.