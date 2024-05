AgenPress – Un edificio di una dacia del presidente russo Vladimir Putin nel territorio orientale dell’Altai sarebbe stato interamente distrutto dalle fiamme, secondo quanto riferisce il Moscow Times citando il canale Telegram Sirena, della Fondazione anticorruzione dell’oppositore Alexei Navalny, morto lo scorso febbraio.

Quest’ultima fonte cita il blogger Amyr Aitashev e l’attivista Aruna Arna, che hanno postato immagini dell’incendio, precisando che non se ne conoscono le cause. Aitashev scrive nel suo canale Telegram che in questa residenza nel 2015 Putin ospitò il premier italiano Silvio Berlusconi.

La causa dell’incendio è sconosciuta. I servizi di verifica della redazione di Sirena non hanno riscontrato tracce di lavorazione/alterazione sui fotogrammi.

L’ufficiale di servizio operativo della direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza della Repubblica dell’Altai non ha risposto alla domanda del corrispondente della Sirena sugli incendi nel distretto di Ongudai nelle ultime 24 ore. È noto che il complesso comprende una fattoria con aree forestali recintate e una fattoria per l’allevamento dei cervi, nel cui sangue Putin si bagnerebbe. Secondo varie fonti, qui si trova anche il cosiddetto “bunker Putin”, uno dei molti a disposizione del Presidente russo nelle sue molteplici residenze.