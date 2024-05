Medvedev minaccia l’Occidente: è un errore pensare che non possiamo usare armi nucleari. Anche se sarebbe un errore fatale

AgenPress – I paesi della NATO che hanno approvato attacchi con le loro armi sul territorio russo dovrebbero essere consapevoli che le loro attrezzature e i loro specialisti verranno distrutti non solo in Ucraina, ma anche in qualsiasi punto da cui verrà attaccato il territorio russo. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, sottolineando che la partecipazione di specialisti della NATO potrebbe essere vista come un casus belli.

“Tutto il loro equipaggiamento militare e gli specialisti che combattono contro di noi verranno distrutti sia sul territorio dell’ex Ucraina che su quello di altri paesi, se da lì verranno effettuati attacchi contro il territorio russo”, ha avvertito Medvedev.

Ha aggiunto che Mosca parte dal fatto che tutte le armi a lungo raggio fornite all’Ucraina erano già “utilizzate direttamente da militari dei paesi della NATO”, il che equivale alla partecipazione alla guerra contro la Russia e alla ragione per iniziare le operazioni di combattimento.

Pertanto, ha affermato Medvedev, la NATO dovrà qualificare giuridicamente la distruzione delle sue attrezzature, strutture e militari in caso di “possibili attacchi di ritorsione nel contesto degli articoli 4 e 5 del Trattato di Washington”.

Gli articoli 4 e 5 del Trattato Nord Atlantico, che ha creato l’alleanza, elencano le azioni dei paesi della NATO nel caso in cui qualcuno di loro sia minacciato, così come le regole della difesa collettiva del blocco. Secondo queste disposizioni, una minaccia contro un paese della NATO è percepita come un attacco a tutti i membri dell’alleanza. Allo stesso tempo, il documento non specifica cosa esattamente la NATO possa considerare un attacco o una minaccia, quindi stabilisce un meccanismo di consultazione per decidere una risposta.

I Paesi occidentali “qualche anno fa dicevano che la Russia non sarebbe arrivata a un conflitto militare aperto con il regime Banderiano (ucraino) per non litigare con l’Occidente. Hanno sbagliato i calcoli. La guerra c’è. Potrebbero anche sbagliare i calcoli sull’uso delle armi armi nucleari tattiche. Anche se sarebbe un errore fatale”.

“Dopo tutto, come ha giustamente sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, i Paesi europei hanno una densità di popolazione molto elevata. E per quei Paesi nemici le cui terre sono al di là della zona di copertura delle Tnw c’è, infine, un potenziale strategico”, ha proseguito l’ex presidente russo. “E questa, ahimè, non è né intimidazione né bluff nucleare. L’attuale conflitto militare con l’Occidente si sta sviluppando secondo il peggior scenario possibile. Si assiste a una costante escalation della potenza delle armi Nato applicabili. Pertanto, nessuno può escludere che il conflitto passi oggi alla sua fase finale”.