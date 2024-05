Casinò terrestri in Italia: Maggiori operatori

AgenPress. Si sa, le migliori piattaforme di gambling online possono donare un’emozione profonda e un brivido continuo, ma i casinò terrestri hanno un fascino immortale. Non solo per via delle strutture, che il più delle volte sono lussuose e costruite con cura; ma anche per l’atmosfera cinematografica che si respira al loro interno. Quest’atmosfera è stata descritta da opere cinematografiche e letterarie che hanno lasciato il segno nella nostra cultura: a partire da Il giocatore di Dostoevskij fino ad arrivare a Ocean 11 di Steven Soderbergh. Dalle sedi storiche alle meraviglie moderne, in questo articolo parleremo delle strutture terrestri presenti sul suolo italiano.

Casinò di Campione

Situato nel comune omonimo, il Casinò di Campione è nato nel lontano 1917. Si tratta di una struttura prestigiosa e spesso descritta come la più grande d’Europa. Possiede infatti ben nove piani ed è rivestita di Pietra Dorata.

Guardando la facciata, si nota subito la complessità dell’architettura esterna. Ciò non toglie nulla al lusso degli interni, che ospitano tavoli di Roulette, di Poker, Blackjack e molto altro ancora. Camminando tra i corridoi, si potrà arrivare a un porticato che affaccia sul lago. All’ultimo piano è presente anche una sala ristorante panoramica.

Chiunque voglia conoscere il fascino delle strutture terrestri, dovrebbe dedicare almeno una giornata al Casinò di Campione: tra i più prestigiosi e interessanti d’Europa.

Venezia: Ca’ Vendramin Calergi

Si tratta della struttura più antica d’Italia, sorta nel 1638 e affacciata sul Canal Grande a Ca’ Vendramin Calergi (da cui il nome del casinò). La facciata è di grande eleganza: esempio cardine di stile rinascimentale patrizio, gli interni hanno ospitato personaggi storici come dogi e musicisti del calibro di Richard Wagner.

Gli interni sono lussuosi e i lampadari danno un ulteriore tocco di classe, che fornisce la sensazione di trovarsi in un’epoca antica in cui a far da padrone era proprio il gioco d’azzardo. Nelle sale ci si potrà dedicare alla Roulette, al Poker, al Blackjack, alle slot-machines e a molto altro ancora.

Venezia: Ca’ Noghera

Ancora nella magica cornice di Venezia, compare il Ca’ Noghera, nato nel 1999 e primo casinò americano in Italia. Si tratta di una struttura modernista, di ben 6000 mq con una vasta offerta in termini di slot-machines e tavoli da gioco.

Fa parte, assieme al Ca’ Vendramin Calergi, della più ampia struttura del Casinò di Venezia. Si distingue per la modernità dell’edificio e delle sale da gioco, oltre che per la sua accessibilità dall’Italia del Nord.

Casino di Sanremo

Ci spostiamo a Sanremo, nella struttura nata nel 1905 e pensata per i giocatori d’azzardo di tutto il mondo. La struttura è in stile liberty decò, stile che tra la fine del ‘800 e l’inizio del ‘900 dominava il panorama architettonico italiano.

Si trova proprio al centro della cittadina di Sanremo, in corso degli inglesi n.18. Se la facciata appare più piccola e modesta rispetto a quelle veneziane, ciò non fa perdere nulla in fatto di fascino e attrattiva. Guardando il Casinò di Sanremo, si ha infatti subito l’impressione di trovarsi in un vecchio film di James Bond.

All’interno, il cuore pulsante è da individuare nella sala slot e tavolo verde, in cui ci si potrà dedicare ai classici giochi da tavolo nel tentativo di vincere il banco e tornare a casa vittoriosi.

Casino De la Vallèe di Saint-Vincent

Per concludere, ricordiamo il Casinò De la Vallèe di Saint-Vincent, situato in Val D’Aosta. Si tratta di un marchio fondato nel 1946 che da allora si è affermato come uno dei più prestigiosi ed eleganti d’Europa. Situato su due piani e con una superficie di 3500 mq, è collegato direttamente all’albergo di Saint-Vincent, a cui i giocatori possono comodamente accedere senza uscire dalla struttura.

L’avventura

Le strutture terrestri in Italia raccontano una storia (ciascuno la sua): la storia di un altro tempo in cui il gioco d’azzardo era considerato un’attività nobile e condivisa da aristocratici e personaggi di spicco. Queste costruzioni sono vere e proprie meraviglie architettoniche, con stili diversi che vanno dal liberty al patrizio fino a quello modernista.

Il team di Stakers consiglia, a tutti gli appassionati di gambling, di scegliere quale sia più adatta ai propri gusti e concedersi il lusso di sperimentare, almeno per una volta.