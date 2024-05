Biden. Israele propone ritiro truppe per 6 settimane con rilascio ostaggi. Replica Hamas: la proposta non offre garanzie

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha annunciato venerdì che Israele ha proposto un piano in tre parti che alla fine porterebbe a un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza , nonché al rilascio di tutti gli ostaggi tenuti lì negli ultimi otto mesi.

Parlando dalla Casa Bianca, Biden ha affermato che la proposta arriva dopo un’intensa attività diplomatica portata avanti dalla sua squadra. Il piano è stato trasmesso ad Hamas attraverso il Qatar, uno dei principali mediatori nei negoziati.

L’annuncio di Biden è degno di nota in quanto lui e la sua amministrazione hanno combattuto l’opposizione dell’ala di estrema sinistra del Partito Democratico, soprattutto mentre le elezioni generali sono in pieno svolgimento.

Le persone hanno manifestato in tutto il Paese, compresi gli studenti che il mese scorso hanno allestito accampamenti nei campus universitari. E anche membri dell’amministrazione Biden hanno lasciato il lavoro per protestare contro la politica statunitense nei confronti di Israele.

La prima fase del piano inizierebbe con sei settimane di cessate il fuoco totale e totale, compreso il ritiro delle forze israeliane dalle aree popolate di Gaza e il rilascio delle donne e dei bambini tenuti in ostaggio, ha detto Biden durante l’annuncio a sorpresa. Questa fase iniziale includerebbe anche un’ondata di assistenza umanitaria, con 600 camion che trasportano aiuti a Gaza ogni giorno.

Biden ha detto che, in quella prima fase, Israele e Hamas avrebbero negoziato un cessate il fuoco permanente e ha ammesso che potrebbero esserci grossi ostacoli.

“Sarò onesto con voi, ci sono una serie di cose da negoziare per passare dalla fase uno alla fase due”, ha detto.

Il presidente ha detto che la fase due non inizierà finché non saranno raggiunti tutti gli accordi. Questa seconda fase comporterebbe il rilascio di tutti gli ostaggi viventi in cambio dei palestinesi imprigionati in Israele.

La fase finale sarebbe l’avvio di un grande piano di ricostruzione a Gaza e la restituzione dei resti degli ostaggi deceduti alle loro famiglie.

“Ho esortato la leadership israeliana a sostenere questo accordo, indipendentemente da qualunque pressione [politica] arrivi”, ha detto Biden.

Sebbene i funzionari israeliani non abbiano commentato i termini specifici delineati da Biden, una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma di aver autorizzato la squadra negoziale del governo a “presentare uno schema” che includeva “il ritorno di tutti i nostri rapiti e l’eliminazione di capacità militari e governative di Hamas.”

Netanyahu, che ha ripetutamente promesso di non porre fine alla guerra finché Hamas non sarà distrutto, è stato sottoposto a forti pressioni da parte delle famiglie degli ostaggi, molti dei quali affermano che lui e il governo non stanno lavorando abbastanza duramente per ottenere il ritorno dei loro cari.

Secondo quanto riferito, Hamas ha affermato che la proposta di accordo sugli ostaggi presentata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden manca delle garanzie che il gruppo terroristico richiede riguardo alla cessazione dei combattimenti e al ritiro di Israele da Gaza.

“La proposta di Biden non indicava garanzie per una completa cessazione della guerra né garanzie per il ritiro dalla Striscia di Gaza”, dice una fonte di Hamas al notiziario londinese Asharq Al-Awsat.

La fonte anonima aggiunge che Hamas è “aperto a tutte le idee e proposte… e la sua posizione si basa sulla completa cessazione della guerra e sul ritiro [israeliano] dalla Striscia di Gaza”.

Hamas ha detto ieri che si rifiuterà di negoziare finché continueranno i combattimenti a Gaza.

Le trattative per un accordo sugli ostaggi vanno avanti da mesi: Hamas ha detto più volte di non essere disposta a concludere un accordo a meno che Israele non interrompa i combattimenti e si ritiri da Gaza, mentre Israele continua a sostenere che la guerra finirà. La situazione non finirà finché l’organizzazione terroristica non sarà stata smantellata e tutti gli ostaggi restituiti.