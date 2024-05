New York. Il giudice nega la richiesta del consulente speciale di impedire a Trump di rilasciare dichiarazioni

AgenPress – Il giudice federale che supervisiona il caso dei documenti riservati dell’ex presidente Donald Trump ha negato la mozione del procuratore speciale che chiedeva di vietare a Trump di rilasciare dichiarazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le forze dell’ordine.

Gli avvocati di Trump hanno sostenuto che il procuratore speciale ha violato la regola locale 88.9, secondo la quale entrambe le parti devono “incontrarsi e conferire” prima di presentare mozioni in modo che il tempo della corte e delle parti venga utilizzato in modo efficiente. Lunedì, in una dichiarazione, gli avvocati di Trump hanno chiesto a Cannon di respingere la richiesta del procuratore speciale e di imporre sanzioni a tutti i pubblici ministeri coinvolti nella presentazione della loro mozione.

Il giudice Aileen Cannon ha affermato che il “conferimento” del procuratore speciale agli avvocati di Trump è “del tutto privo di sostanza e di cortesia professionale”.

Cannon ha concordato con gli avvocati di Trump che il procuratore speciale non avrebbe dovuto presentare una mozione del genere senza consultarsi in modo significativo con la difesa, come richiedono le regole locali. Il giudice ha affermato che il mancato rispetto di tali requisiti può comportare sanzioni.

Gli avvocati di Trump hanno scritto: “Per le ragioni esposte di seguito, alla luce della palese violazione da parte dell’Ufficio della Regola locale 88.9 e dei relativi avvertimenti da parte della Corte, la Corte dovrebbe respingere la mozione, accertare il disprezzo civile nei confronti di tutti gli avvocati governativi che hanno partecipato alla decisione di presentare la mozione senza conferimento significativo e imporre sanzioni dopo aver tenuto un’udienza probatoria riguardante lo scopo e l’intento dietro la decisione dell’Ufficio di ignorare intenzionalmente le procedure richieste.”

Il principale avvocato difensore di Trump, Todd Blanche, aveva chiesto al procuratore speciale di aspettare fino a lunedì per incontrarsi e conferire – qualcosa che l’ufficio del procuratore speciale ha rifiutato di fare perché dicevano che Trump aveva creato una situazione con i suoi commenti pubblici che non poteva aspettare il fine settimana per essere archiviata.

“Come abbiamo anche cercato di spiegare in precedenza, il nostro giudizio è stato che la situazione creata dal vostro cliente necessitava di una tempestiva richiesta di sollievo che non poteva aspettare il fine settimana per essere presentata. Comprendiamo la vostra posizione e abbiamo dichiarato alla corte che non credete al governo si è impegnato in un adeguato conferimento qui”, ha scritto il procuratore speciale David Harbach in una e-mail agli avvocati di Trump.

La richiesta del procuratore speciale fa seguito agli sforzi di Trump di impossessarsi di un elemento scoperto di recente nel caso in cui afferma falsamente che il presidente Joe Biden aveva pianificato di assassinarlo durante la perquisizione del suo club di Mar-a-Lago nell’agosto 2022.

“Il governo si propone di modificare le condizioni di rilascio dell’imputato Donald J. Trump, per chiarire che non può rilasciare dichiarazioni che costituiscano un pericolo significativo, imminente e prevedibile per gli agenti delle forze dell’ordine che partecipano alle indagini e al procedimento giudiziario di questo caso”, si legge nel comunicato.

Nel sostenere la richiesta, il documento fa riferimento all’attacco a un ufficio dell’FBI a Cincinnati, Ohio, che secondo loro è avvenuto sulla scia delle dichiarazioni fatte da Trump “infiammando i suoi sostenitori” in seguito alla perquisizione di agosto.

Trump si è dichiarato non colpevole lo scorso giugno di 37 capi d’accusa legati alla sua gestione di materiale riservato dopo aver lasciato la Casa Bianca, dopo che i pubblici ministeri avevano affermato che si era rifiutato ripetutamente di restituire centinaia di documenti contenenti informazioni riservate che andavano dai segreti nucleari statunitensi alle capacità di difesa della nazione, e si era preso misure per contrastare gli sforzi del governo per riavere i documenti.