I carri armati israeliani raggiungono il centro di Rafah mentre Israele lancia l’assalto. In fuga 1 mln di cittadini

AgenPress – I carri armati israeliani hanno raggiunto per la prima volta il centro di Rafah, hanno detto testimoni, a tre settimane dall’inizio di un’operazione di terra nella città meridionale di Gaza che ha suscitato condanna globale.

I carri armati sono stati avvistati vicino alla moschea Al-Awda, un punto di riferimento nel centro di Rafah. L’esercito israeliano ha affermato che le sue forze hanno continuato ad operare nell’area di Rafah senza commentare gli avanzamenti segnalati nel centro della città.

“Nonostante i nostri sforzi per non far loro del male, si è verificato un tragico incidente. Stiamo indagando sull’incidente”, ha detto. “Per noi è una tragedia; per Hamas è una strategia”.

Testimoni a Rafah hanno detto che l’esercito israeliano sembrava aver portato veicoli blindati telecomandati e non c’era alcun segno immediato di personale dentro o intorno a loro. Un portavoce militare israeliano non ha avuto risposta immediata.

Testimoni a Rafah hanno detto che l’esercito israeliano sembrava aver portato veicoli blindati telecomandati e non c’era alcun segno immediato di personale dentro o intorno a loro. Un portavoce militare israeliano non ha avuto risposta immediata.

Da quando, tre settimane fa, Israele ha lanciato la sua incursione prendendo il controllo del valico di frontiera con l’Egitto, i carri armati hanno esplorato i confini di Rafah e sono entrati in alcuni dei suoi distretti orientali, ma non erano ancora entrati in città in forze.