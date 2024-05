Ascolti: ricerca nell’anno delle guerre, il pubblico non rinuncia a fiction, varietà e reality

AgenPress. Nell’anno (televisivo) delle guerre in Ucraina, Medio Oriente, delle tensioni internazionali e della campagna elettorale per Regionali ed Europee, il pubblico italiano non rinuncia al varietà, ai reality e alle fiction.

Lo rivela una ricerca realizzata dal centro media OmnicomMediaGroup per conto del quotidiano nazionale Libero.

La migliore prestazione in generale l’ha fornita il genere delle fiction, in particolare quelle di Rai 1, che in quest’ultima stagione hanno tenuto una media di 3.850.168 spettatori sfiorando il 21% di share. Rispetto al 2022/2023, annata ottima per le serie tv, c’è stato un calo fisiologico per tutti i canali generalisti, tuttavia alcuni titoli non hanno deluso le attese: la terza stagione di “Doc-Nelle tue mani”, in onda dall’11 gennaio al 7 marzo 2024, ha tenuto l’altissima media di 5.626.912 spettatori col 28.44% di share, seguito dalla terza serie di “Le indagini di Lolita Lobosco”, dal 4 al 25 marzo 2024, con 5.038.750 e il 27.62% di share.

Canale 5 h risposto in questa stagione con una media di 2.680.701 spettatori e il 15% di share, con “Vanina-Un vicequestore a Catania” (dal 27 marzo al 17 aprile 2024) in testa con 3.103.624 teste e il 18% di share seguito da “Se potessi dirti addio” (dal 29 marzo al 5 aprile 2024) con 3.098.224 telespettatori e il 17.5% di share medi.

Nonostante se ne parli come di un genere “antico” e superato, il varietà tiene botta con format che riescono a registrare anche notevoli aumenti rispetto al periodo 2022/2023. Primo fra tutti “C’è posta per te” di Maria De Filippi che nell’ultima edizione trasmessa dal 13 gennaio al 16 marzo 2024 ha tenuto la media di 4.595.363 spettatori col 30.03% di share superando la precedente di ben 3 punti di share. Al secondo posto c’è sempre Maria con “Amici” che si assicura una media di 3.939.091 teste e del 27.06% di share. Il varietà Rai risponde con “The Voice Senior” guidato da Antonella Clerici che, tra il 16 febbraio e il 5 aprile 2024, ha mantenuto 3.693.887 spettatori e il 22.6% di share e con “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci (dal 21 ottobre al 23 dicembre 2023) che si è attestato su 3.408.755 spettatori col 23.27% di share.

Due le note di merito Rai: per la trasmissione del 31 dicembre “L’anno che verrà” condotta da Amadeus su Rai 1 che nell’ultima edizione ha realizzato 6.219.564 sfiorando il 40% di share e superando quella scorsa di quasi 3 punti di share e di quasi 750mila teste; per “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 condotta da Stefano De Martino che tra il 1° aprile e il 23 maggio 2024 ha messo a segno l’edizione con la media share più alta di sempre, al 14.33%, e 2.050.000 spettatori.

Chiudiamo con i reality che, pur registrando un calo rispetto all’anno scorso, mantengono intatto un buon zoccolo duro del pubblico. Canale 5 viaggia infatti ancora su una media di 2.510.165 spettatori con il 18.44% di share con la 17esima edizione del “Grande Fratello” (dall’11 settembre 2023 al 25 marzo 2024) seguita mediamente da 2.510.779 spettatori col 18.6% di share. Resta imbattuta la 17esima edizione dell'”Isola dei Famosi” condotta da Ilary Blasi andata in onda dal 17 aprile al 19 giugno 2023 che ha segnato una media di 2.984.791 spettatori col 23.46% di share.