Nasce Viva El Futbol, il nuovo format calcistico firmato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola

AgenPress. E’ ufficiale la nascita di Viva El Futbol, il nuovo format calcistico firmato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, che con questo progetto portano le loro esperienze e la passione che li contraddistingue in una formula di analisi calcistica e intrattenimento completamente rinnovata e orientata alla massima interazione col pubblico.

Viva El Futbol segue la traccia delle discussioni incisive e informali tipiche dei tre ex-calciatori, già diventati principale riferimento tra comunicatori di calcio nel Paese, e le eleva, strutturando ulteriormente l’esperienza di relazione e fruizione dei contenuti in una dimensione che ha come obiettivo l’engagement delle persone attraverso una loro partecipazione diretta e attiva nei dialoghi con tutti gli appassionati.

Viva El Futbol si presenta come un format multimediale capace di adattarsi agilmente tra tutte le piattaforme, dal web ai social, per raggiungere i molti fan ovunque si trovino. Il piano editoriale del nuovo format prevede una costante e attiva presenza nella comunicazione italiana, co-gestita e redazionalmente coordinata dalla Fiera del Calcio, realtà tra le più credibili nel Paese in ambito di approfondimento calcistico.

A partire dal prossimo 19 agosto 2024, per almeno due puntate a settimana, Viva El Futbol sarà raggiungibile su tutte le piattaforme social, sia in diretta che con contenuti esclusivi on demand. “Ogni piattaforma sarà utilizzata sfruttandone al meglio le caratteristiche uniche, garantendo che il dialogo con i fan sia sempre fresco, inclusivo e coinvolgente” illustrano da Dorvan, la società di consulenza strategica e acceleratore per progetti innovativi, artefice della progettazione del format digitale di Viva El Futbol e che per i prossimi tre anni ne seguirà gli sviluppi in esclusiva, fornendo consulenza strategica in chiave di innovazione e di commercializzazione verso il mercato di clienti e centri media.

L’inizio della stagione di Serie A segnerà quindi l’esordio del programma con cui il trio si ripromette di tornare a ‘fare rumore’ e indirizzare il dibattito calcistico italiano attraverso una modalità di interazione e intrattenimento cross-mediale con i fan del tutto inedita.

“Siamo molto felici di aver contribuito alla nascita di questo format, che in tanti attendevano, e che da un punto di vista progettuale e tecnologico ha rappresentato un’entusiasmante sfida da vincere. Siamo certi che anche i brand e le agenzie che scelgono di investire nello sport e nella narrazione sportiva vi sapranno scorgere un’opportunità di visibilità e un punto di incontro con gli utenti molto interessante” aggiungono Marco Valenti e Alberto Gugliada, CEO & CO-Founder di Dorvan.