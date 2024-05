Di Maio: “Se si arriva alla pace a gaza lo si dovrà solo ai mediatori come Qatar, Egitto e Giordania

AgenPress. “Se, come tutti auspichiamo ovviamente, ci sarà un cessate il fuoco sostenibile a Gaza, questo sarà possibile grazie alla mediazione dei paesi come il Qatar, l’Egitto, la Giordania”.

“L’IRAN HA SBAGLIATO AD ATTACCARE ISRAELE”

“L’Iran ha fatto un errore strategico ad attaccare Israele direttamente, non più solo tramite i proxy, perché ha reso reale una minaccia che fino ad allora era un tabù, generando una preoccupazione condivisa. La notte del 13 aprile abbiamo visto che non funziona lo West against the rest or the rest against west”.

“GLI ACCORDI DI ABRAMO REGGERANNO” “Gli accordi Abramo reggeranno, sono fiducioso. In questo momento possiamo definirli congelati”. “Quello che sta avvenendo a Gaza pone in una posizione di riflessione i paesi che hanno preso parte agli accordi di Abramo, come Emirati Arabi e Bahrein, ma allo stesso tempo percepisco che c’è tutta la volontà di continuare ad

Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, intervenendo a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio.