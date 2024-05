Ue. Borrell chiede all’Europa di aumentare il supporto della difesa aerea in seguito all’attacco di Kharkiv

AgenPress – Il massimo diplomatico dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha condannato l’attacco della Russia contro un ipermercato a Kharkiv e ha esortato l’Europa a inviare ulteriore difesa aerea all’Ucraina in un post sui social media il 26 maggio.

Le forze russe hanno colpito un affollato centro commerciale di ferramenta a Kharkiv con due bombe guidate nel bel mezzo della giornata del 25 maggio, uccidendo almeno sei persone e ferendone almeno altre 40.

“Condanno nei termini più forti gli atroci attacchi della Russia contro la città di Kharkiv oggi, incluso un centro commerciale affollato, uccidendo e ferendo civili”, ha detto Borrell su X dopo l’attacco.

“Tutti gli autori di questi e altri crimini di guerra russi saranno chiamati a risponderne”.

Borrell ha affermato che l’attacco mortale sottolinea l’urgente bisogno dell’Ucraina di ulteriori sistemi di difesa aerea e ha invitato i paesi europei a fornire assistenza.

“Questi crimini sistematici russi contro i civili e le infrastrutture civili sottolineano ancora una volta la necessità che l’Europa aumenti urgentemente il sostegno alla difesa aerea: salva vite umane e protegge le città ucraine”, ha affermato Borrell.

L’appello di Borrell fa eco a quello del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, che ha chiesto agli alleati di inviare sistemi di difesa aerea Patriot dopo la notizia dell’attacco russo.

Anche il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito l’ importanza delle armi di difesa aerea all’indomani dell’attentato all’ipermercato.

“Quando diciamo ai leader mondiali che l’Ucraina necessita di un’adeguata difesa aerea, che è necessaria una vera risolutezza per garantire l’effettiva protezione della vita della nostra gente e che i terroristi russi non possono nemmeno avvicinarsi ai nostri confini, stiamo letteralmente parlando di come non consentire tali attacchi terroristici “, ha detto Zelenskij.

Borrell il 18 aprile ha esortato i paesi membri dell’UE a fornire all’Ucraina ulteriori sistemi antimissile, lanciando l’allarme sull’escalation degli attacchi russi.

La Russia ha lanciato una nuova offensiva contro Kharkiv Oblast il 10 maggio, con un totale di 30.000 soldati .