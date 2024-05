Tassone: “La campagna elettorale per le Europee continua senza sussulti”

AgenPress. La campagna elettorale per le Europee continua senza sussulti. Non c’è nulla di stimolante che possa interessare e coinvolgere i cittadini. Nessun approccio con i temi del futuro della Unione Europea.

Gli eventi internazionali stanno evidenziano crepe enormi nel Vecchio Continente dove l’unità politica non si è mai raggiunta. E ’l’Europa delle patrie, dei nazionalismi di ritorno e della permeabilità verso il disegno di Putin di influenzare.

Difronte a questo quadro sconfortante, in Italia prevale il provincialismo, l’interesse di bottega. L’attenzione è rivolta ai risultati per fini interni. Esibizioni di muscoli, curiosità e fanfeluche sono gli ingredienti di una modestia disarmante. Nel resto dell’Europa c’è un lavorio per costruire equilibri senza che la politica condizioni le scelte.

La Commissione Europea deve essere governata da una maggioranza che abbia una visione del futuro. Non essere il prodotto di accordi non coerenti con i valori di riferimento storico che non possono essere violati.

Il presidente o la presidente della Commissione deve essere l’espressione di scelte chiare in sintonia con gli ideali e la passione democratica dei fondatori. Non ci può essere un accordo tra il Partito Popolare Europeo di De Gasperi, Adenauer e Schumann e una destra pericolosa.

Sarebbe il venir meno di ogni speranza di costruire l’Europa politicamente unita. Non si può accettare che con l’assenso del Ppe la componente europea guidata dalla Meloni abbia ruolo determinante nella scelta del presidente della Commissione.

Infatti in Italia la maggioranza di governo sta portato avanti un progetto autoritario ed eversivo con la “rimozione “della Costituzione del 1948 e la fine dell’unità del Paese con l’autonomia differenziata! Forza Italia, che fa parte del Partito Popolare Europeo, tace e va avanti. Speriamo che un giorno Tajani sarà in grado dì spiegare.

L’Europa deve trovare le ragioni storiche e culturali per esistere, facendo scelte politiche e riforme coraggiose per avere gli strumenti della credibilità che superi debolezze e allontani i tanti disegni di dividere, di paralizzare e di…distruggere.

Mario Tassone