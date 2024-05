Presidente Radicali Italiani in Ucraina per gemellaggio con la Regione di Poltava

AgenPress. La Presidente dei Radicali Italiani, Patrizia De Grazia, la candidata più giovane della lista “Stati Uniti d’Europa” alle prossime elezioni europee, invitata dal partito di Zelensky, è arrivata in Ucraina per discutere insieme a sindaci, parlamentari e imprenditori della regione di Poltava (confinante con la regione di Kharkiv) della costruzione di canali volti a rafforzare il supporto alla regione.

“Un mese fa – dichiara De Grazia – la delegazione della regione ucraina di Poltava è venuta in Italia, su invito dei Radicali Italiani, per conoscere alcuni sindaci di città italiane (Parma, Mantova, Varese e Firenze) e iniziare con loro a lavorare su progetti di gemellaggio e collaborazione tra territori italiani e ucraini.

Sono in Ucraina per conoscere meglio il territorio di Poltava e discutere con sindaci, parlamentari e imprenditori delle necessità a breve e lungo termine di questa regione, molto vicina al fronte. I canali di collaborazione che proporremo saranno portati all’attenzione delle istituzioni e dei soggetti italiani competenti. Putin non può e non deve vincere questa folle guerra, da lui scatenata con il suo imperialismo sanguinoso.

E i partiti, le istituzioni di ogni livello, le associazioni e i gruppi di singole persone possono ciascuno fare la propria parte per supportare l’Ucraina e aiutare il suo popolo a combattere l’invasore. Saranno giorni intensi, ma non vorrei essere in nessun altro posto se non qui: nel Paese che combatte per la libertà e la democrazia dell’Ucraina e di tutta l’Europa.”