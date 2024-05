Palermo. Morte marito di Francesca Donato. Spunta una lettera: l’avvocato sa tutto. Riferimenti a problemi economici e debiti

AgenPress – Angelo Onorato, architetto e titolare di un negozio di arredamenti, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto a Palermo. La vittima è stata rinvenuta nella sua auto, nella zona di via Ugo La Malfa, con una fascetta stretta attorno al collo, come quelle utilizzate dagli elettricisti: potrebbe quindi essere stato soffocato. Lo sportello posteriore della vettura era aperto, mentre la vittima si trovava seduta al posto di guida. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero segni di ferite d’arma da fuoco sul cadavere. Oltre alla fascetta di plastica sul collo l’uomo aveva una chiazza di sangue all’altezza del petto sul lato destro del torace che, dicono gli investigatori, potrebbe essere colato dalla bocca. Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano di colpi di pistola sparati per uccidere l’uomo.

I dubbi crescono proprio sulla scelta della fascetta, poco compatibile con un’aggressione, ricostruisce il Messaggero. Per riuscire a maneggiare e chiudere la fascetta ci vuole un minimo di precisione. Difficile pensare di averla con la vittima che prova a difendersi. D’altra parte quella fascetta doveva essere stata chiusa una volta messa attorno al collo dell’uomo e non infilata dall’alto, essendo più stretta della circonferenza del cranio.

Spunta intanto una lettera della vittima. L’uomo avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all’avvocato “che conosce tutta la situazione”. Il legale, un tributarista, è stato sentito ieri dalla polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Tutte le piste restano aperte, ma la moglie è sicura: “Me l’hanno ucciso”. Anche la figlia sui social ha ribadito questa tesi: “Mio papà non si è suicidato, nessuno osi dirlo”. Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore dell’uomo. La Polizia scientifica è stata sul luogo del ritrovamento del cadavere, tutta la notte, per i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni Onorato prima di uscire di casa “avrebbe detto alla famiglia di avere un appuntamento con una persona di Capaci”. La moglie eurodeputata, non vedendolo rientrare, avrebbe provato a chiamarlo e a mandargli messaggi. Ma non trovando risposta, si è allarmata e così, insieme ad alcuni familiari, ha tentato di geolocalizzarlo tramite il cellulare. Poi l’arrivo alla vettura e la tragica scoperta. Anche un parente sarebbe stato informato da Onorato circa l’incontro con una persona di Capaci: “Vado a risolvere una questione, spero in maniera bonaria”.

Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. L’uomo potrebbe essere stato ucciso tramite strangolamento da un passeggero che era seduto sul sedile posteriore dell’abitacolo. Ma non si esclude che l’uomo possa anche essersi tolto la vita: nel veicolo, rivelano le stesse fonti, non sono state trovate tracce di collutazione. La chiazza di sangue sulla camicia è compatibile col gesto estremo. Inoltre, riporta il Corriere, dai primi accertamenti emergerebbe che l’uomo “avesse una serie di crediti che non riusciva a riscuotere: un fatto che sarebbe confermato da alcuni amici e che avrebbe potuto creargli problemi economici”.