Meloni: “La sinistra scandalizzata perché, ironicamente, ho lanciato TeleMeloni”

AgenPress. La sinistra scandalizzata perché, ironicamente, ho lanciato “TeleMeloni” sui miei social per deridere la fake news, smentita dai dati e dai numeri, di una Rai a me asservita.

Evidentemente rimpiangono i tempi di TelePd in onda quotidianamente sulla televisione pubblica a spese degli italiani. O forse pensano che in questo loro mondo “democratico” puoi essere accusato di tutto, ma non devi avere il diritto di difenderti.

E’ quanto dichiara, sul suo profilo social, Giorgia Meloni.