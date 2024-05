Macron in visita di stato di tre giorni in Germania

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron inizia oggi domenica una visita di stato di tre giorni in Germania.

Sarebbe la prima visita di un presidente francese in 24 anni. Macron arriverà a Berlino nel primo pomeriggio e visiterà il festival della democrazia con il presidente federale Steinmeier. Macron è accompagnato dalla moglie Brigitte.

La visita intende sottolineare e celebrare l’unicità dell’amicizia franco-tedesca. Sia il presidente tedesco che quello francese vogliono sfruttare la visita anche per incoraggiare i tedeschi a votare alle elezioni europee tra due settimane. Ciò si basa anche sulla preoccupazione che l’esperienza dimostra che la bassa affluenza alle urne gioca a favore dei partiti di destra. Alle elezioni europee del 2019 la partecipazione in Germania è stata del 61,4%.

Per quanto buoni siano i rapporti tra i due capi di Stato, i rapporti tra Berlino e Parigi sono attualmente considerati piuttosto difficili a livello governativo. Ci sono sempre disaccordi tra le due capitali su questioni chiave. Ciò vale sia per la questione del giusto sostegno all’Ucraina, sia per la questione dell’orientamento della politica economica nei confronti dei concorrenti USA e Cina. Queste questioni verranno discusse martedì pomeriggio nel corso del consiglio ministeriale franco-tedesco nel castello di Meseberg.