AgenPress. Il regista americano Sean Baker ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes con la sua tragicommedia “Anora” che ha battuto altri 21 film in competizione. Sean Baker ha dedicato il film a “tutte le professioniste del sesso”.

“Anora” parla di una ballerina di striptease Ani, che incontra a New York il figlio di un oligarca russo di nome Vanja. Nella sua spensieratezza giovanile, il ragazzo sposa Ani dopo pochi giorni, con grande dispiacere dei suoi genitori, che fanno tutto ciò che è in loro potere per invertire la situazione. Al centro c’è Ani (Mikey Madison), che persegue con sicurezza i suoi obiettivi. Il film dal ritmo frenetico impressiona con i suoi grandi attori, colpi di scena inaspettati e tanto umorismo.