Frana in Papua Nuova Guinea: 150 case sepolte e circa 670 morti

AgenPress. Secondo l’ONU più di 650 persone sono morte dopo la frana in Papua Nuova Guinea. “Si stima che 150 case siano sepolte. L’incidente è avvenuto in una zona remota dello stato insulare dell’Oceania.

“La situazione è terribile, la terra continua a franare”, ha detto il rappresentante dell’agenzia ONU per la migrazione. “L’acqua scorre e questo crea un rischio enorme per tutte le persone coinvolte”. Le persone hanno usato “bastoni, vanghe e grandi forconi” per dissotterrare i corpi.

La Papua Nuova Guinea si trova nel Pacifico sudoccidentale ed è spesso colpita da forti piogge. Quest’anno si sono già verificate piogge intense e inondazioni. A marzo, almeno 23 persone sono morte in una frana in una provincia vicina.