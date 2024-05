Flash-mob di Ugei e forum degli ostaggi a Napoli

AgenPress. “Ogni attimo è cruciale per ricordare i nostri fratelli ancora ostaggio di Hamas”. Questo il messaggio chiaro e inequivocabile che l’Unione Giovani Ebrei d’Italia e il Forum delle Famiglie degli Ostaggi hanno lanciato durante il flash-mob organizzato in piazza del Plebiscito, nel cuore della città di Napoli.

“Da oltre 230 giorni 125 uomini, donne e bambini israeliani sono ancora ostaggio a Gaza. È importante che ripartano al più presto le negoziazioni per il rilascio, condizione necessaria per far la fine della guerra” hanno dichiarato le due associazioni in una nota congiunta.