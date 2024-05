Zelenskyi: “Noiosa la dichiarazione di Putin sulla legittimità alla guida del mio Paese”

Zelenskyi ha definito noiosa la dichiarazione di Putin sulla legittimità alla guida del Paese da parte del presidente ucraino. Al contrario ha ribadito che è illegittimo il presidente russo

AgenPress. Putin ha dichiarato che i colloqui di pace con l’Ucraina devono essere ripresi, ma, secondo lui, i negoziati dovranno essere condotti con la legittima leadership del paese e secondo Mosca Zelenskyj non ha più legittimità.

In circostanze normali il mandato del presidente ucraino scadrebbe questo mese – ha aggiunto Putin – ma a causa della legge marziale dichiarata all’inizio dell’invasione russa, in Ucraina non si terranno nuove elezioni.

“Gli ucraini conoscono la loro costituzione e conoscono le leggi. Comprendiamo che queste dichiarazioni del presidente illegittimo della Federazione Russa sulla legittimità del presidente dell’Ucraina sono, francamente noiose e poco interessanti”, ha affermato risposto Zelenskyj.

Ufficialmente il mandato di Zelenskyj è effettivamente scaduto perchè è in carica dal 20 maggio 2019 e la Costituzione ucraina prevede il rinnovo del presidente ogni cinque anni. Ma l’articolo 108 della Costituzione ucraina stabilisce che il presidente esercita i suoi poteri fino all’insediamento del suo successore, ma a causa della guerra iniziata dalla Russia contro l’Ucraina, più di due anni fa, gli ucraini hanno rinviato le elezioni dato che la legge ucraina le vieta le durante la legge marziale.