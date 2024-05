Previsioni Meteo del 24 Maggio 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 Maggio 2024.

AL NORD – Al mattino locali piovaschi tra Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto tra Romagna, pianure venete e coste del Friuli. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni specie al Nord-Ovest.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con temporali e cieli soleggiati, maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE –Al mattino molte nubi sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente sulle altre regioni. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge sulla Sardegna. In serata piogge sparse in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità in aumento.

Temperature minime stabili o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in rialzo sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l’Italia.

