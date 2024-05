UNICEF: oltre 130 bambini uccisi in Cisgiordania

AgenPress. Almeno 8 persone sono state uccise, fra cui 2 bambini, nell’operazione militare in corso a Jenin. Questo porta il numero totale di bambini palestinesi uccisi nelle ultime 32 settimane in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, a 129, triplicando il numero di bambini uccisi in tutto il 2022. Nello stesso periodo, sono stati uccisi anche 2 bambini israeliani.

I bambini non dovrebbero mai essere obiettivo di violenza e deve essere sempre garantita loro protezione speciale secondo il diritto internazionale. Le gravi violazioni contro i bambini, in particolare l’uccisione e il ferimento, sono inaccettabili. Porre fine alla violenza ricorrente è il modo migliore per garantire che i bambini possano crescere in pace e sicurezza.

E’ quanto dichiara Adele Khodr, Direttrice Regionale UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa.