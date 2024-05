Salerno: associazione per delinquere e frode fiscale per oltre 300 milioni di euro. Sequestro preventivo per oltre 54 milioni di euro

AgenPress. Esecuzione ordinanza di misura cautelare, con la quale sono stati disposti arresti nei confronti di 9 persone ed il divieto di dimora per un altro nonché il sequestro preventivo per oltre 54 milioni di euro. L’operazione cosiddetta “Alveare” ha visto il coinvolgimento di 64 persone e 28 società. La frode al fisco ammonta a 300 milioni di euro.

Sequestri di immobili sono stati eseguiti in Provincia di Salerno, mentre sigilli di valori e di beni sono stati apposti nelle Province di Roma, Milano, Caserta, Napoli, Avellino, Novara, Frosinone e Varese.

In particolare le indagini hanno permesso di delineare i contorni di un fenomeno criminale di imponenti proporzioni, basato su una complessa organizzazione costituita da più soggetti, dotata di una base logistica con ramificazioni in Italia e all’estero, architettata col fine specifico di compiere principalmente reati fiscali, attraverso la gestione e il controllo di un gruppo di società prive di reale struttura organizzativa e capacità operativa, con lo scopo sia di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti che di

fornire liquidità in contanti ad imprenditori conniventi.