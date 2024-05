Redditometro: Meloni, sospendiamo il Decreto. Codacons: bene Meloni, Redditometro è inquisizione fiscale

GIÀ BOCCIATO DA CORTE DEI CONTI E TRIBUNALI

AgenPress. Il Codacons esprime soddisfazione per la decisione della Premier Giorgia Meloni di sospendere il decreto sul Redditometro. L’associazione era stata tra i primi soggetti a scagliarsi contro la misura fiscale, ricordando come il Redditometro non abbia prodotto in passato gli effetti sperati.

“Bene ha fatto la Meloni a bloccare il provvedimento annunciando di volersi dedicare alla lotta ai grandi evasori, perché così si evita ai cittadini una ingiustificata “inquisizione fiscale” – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il Redditometro introdotto da precedenti governi ha avuto come unica conseguenza quella di terrorizzare i contribuenti, ma non ha apportato alcun beneficio sul fronte della lotta all’evasione, anzi ha determinato danni alle casse statali in relazione agli elevati costi degli accertamenti. Non a caso il provvedimento ha ricevuto in passato la bocciatura sia della Corte dei Conti, sia di alcuni tribunali” – conclude Rienzi.