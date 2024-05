Londra. Rishi Sunak annuncia elezioni a sorpresa per il 4 luglio. Lotterò per ogni voto. Esulta il laburista Keir Starmer

AgenPress – Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato mercoledì sera le elezioni generali anticipate per il 4 luglio in una dichiarazione fuori Downing Street, mentre il suo partito conservatore deve affrontare una dura lotta per prolungare i suoi 14 anni al potere.

Sunak ha detto fuori Downing Street di aver informato il re Carlo III delle rare elezioni estive, dando il via a una campagna di sei settimane che quasi universalmente si prevede si concluderà con la fine del suo governo conservatore.

Completamente bagnato a causa di un acquazzone ha detto: “Ora è il momento per la Gran Bretagna di scegliere il suo futuro”. Ha anche attaccato i suoi oppositori, dicendo che votando per il Partito Laburista, la Gran Bretagna “rischierebbe di tornare al punto di partenza”. Ma ha ammesso: “Non posso e non voglio affermare che abbiamo fatto tutto bene”.

Sunak si è detto pronto a “lottare per ogni voto” nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione delle elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio. Ha poi affermato di “avere un piano” a differenza del suo diretto avversario, il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer. “Ha dimostrato più e più volte che prenderà la via più semplice e farà qualsiasi cosa per ottenere il potere”, ha sottolineato il primo ministro criticando Starmer.

Sunak doveva tenere una votazione entro gennaio 2025 e aveva resistito a lungo alle richieste di essere specifici sui suoi piani. Ma il calo dei tassi di inflazione, annunciato mercoledì scorso, ha fatto da sfondo al suo annuncio.

L’annuncio è stato accolto con favore dal vivace partito laburista, guidato da Keir Starmer, che sta crescendo nei sondaggi d’opinione e ha cercato di presentarsi come un gruppo riformato e moderato, pronto per il potere.

Sulla scia dell’annuncio, Buckingham Palace ha affermato che la famiglia reale britannica rinvierà gli impegni “che potrebbero sembrare distogliere l’attenzione o distrarre dalla campagna elettorale”. Si prevede che gli impegni commemorativi del D-Day del Re e della Regina a giugno si svolgeranno come previsto.

Nel suo discorso, Sunak ha cercato di dipingere fattori esterni come il Covid-19 e la guerra in Ucraina come contesto delle lotte economiche della Gran Bretagna, affermando che i due fattori combinati rappresentano “i tempi più difficili dalla Seconda Guerra Mondiale”.

Ma ha dovuto affrontare una forte pioggia che gli ha inzuppato il vestito in pochi minuti, ed è stato quasi soffocato da un altoparlante fuori dai cancelli di Downing Street, attraverso il quale un manifestante lanciava a tutto volume “Things Can Only Get Better” dei D:Ream, la sigla del grande evento laburista. vittoria elettorale nel 1997.

Starmer si è affrettato a rispondere all’annuncio di Sunak. Intervenendo in una conferenza stampa al chiuso, il leader dell’opposizione ha dichiarato: “Stasera il primo ministro ha finalmente annunciato le prossime elezioni generali”.

Ha definito il voto come una “possibilità di cambiare in meglio – il tuo futuro, la tua comunità, il tuo Paese”.

“Sembrerà una lunga campagna, ne sono sicuro, ma non importa cos’altro verrà detto e fatto, l’opportunità di cambiamento è ciò di cui trattano queste elezioni”.

Nel suo discorso Sunak ha sottolineato più volte le decisioni “coraggiose” prese dal governo Tory per “far prosperare il Paese”, anche quelle più difficili, necessarie per superare i periodi di incertezza, concentrandosi in particolare sul ripristino della stabilità economica nel Regno. “Non posso dire la stessa cosa per il partito laburista, perché non so cosa offrono e, a dire il vero, non credo che lo sappiate neanche voi”, ha detto ancora Sunak, secondo cui i britannici non si possono fidare di Starmer per la sua incapacità di mantenere le promesse. Il primo ministro si è detto invece pronto a “guadagnare la fiducia” degli elettori e a dimostrare che “solo un governo conservatore guidato da me” garantirà la stabilità economica, “ripristinerà l’orgoglio e la fiducia nel nostro Paese”, promettendo in definitiva “un futuro sicuro”.

Starmer afferma che il paese è stato lasciato esposto e insicuro sotto questo governo, con il potenziale sprecato in alcune comunità.

Secondo lui un voto per il Labour è un’opportunità per voltare pagina e cambiare il futuro.

Starmer afferma che il partito laburista ha un piano a lungo termine per ricostruire la Gran Bretagna, che prevede un costo completo e porterà crescita economica.

Il partito laburista metterà in sicurezza i confini del Regno Unito, taglierà le bollette, affronterà i comportamenti antisociali e investirà nell’istruzione, aggiunge.

Il leader del Partito riformista Richard Tice ha pubblicato un video sui social media dicendo agli elettori “siamo pronti” per le elezioni generali.

“Che scena: il Primo Ministro inzuppato di pioggia, soffocato nientemeno dal boogie-blaster di Steve Bray, evidenziando la totale incompetenza di questo governo conservatore”.

Ha affermato che i conservatori hanno “distrutto la Gran Bretagna”, mentre i laburisti avrebbero portato “Starmergeddon” e solo la riforma avrebbe potuto “salvare la Gran Bretagna”.